In Vorbereitung auf die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris führt Apple umfassende Aktualisierungen seiner Dienste ein. Der Tech-Gigant stellt Verbesserungen für seine Karten-App, eine umfangreiche Medienberichterstattung und mehr bereit, um Besucher und Fans während des globalen Sportereignisses zu unterstützen.

Karten-Upgrades für olympische Austragungsorte

Apple Maps hat für Paris einige Verbesserungen erhalten, die sich auf die olympischen Austragungsorte und die Stadtnavigation konzentrieren. Die App zeigt nun alle olympischen Austragungsorte als benutzerdefinierte 3D-Wahrzeichen an, einschließlich des Parc de Princes und des Centre Aquatique Olympique. Bekannte Pariser Sehenswürdigkeiten wie der Gare de l’Est und die Pont d’Iéna werden ebenfalls mit mehr Details dargestellt.

Alle Schauplätze der Spiele und Veranstaltungen sind mit speziellen Symbolen versehen, die den Besuchern helfen, den richtigen Ort zu finden. Apple zufolge zeigt Maps alle aktuellen Informationen zu Straßensperrungen und -empfehlungen aufgrund der Spiele an, um den Nutzern die Navigation in der Stadt zu erleichtern. Zudem gibt es kuratierte Maps Guides für Restaurants, Hotels und Einkaufsmöglichkeiten, mit Dutzenden neuer Beiträge von Le Bonbon, Le Fooding, Radio France, Madame Figaro und My Little Paris.

App Store und Medienberichterstattung

Auch der App Store wird olympische Inhalte in den Mittelpunkt stellen, mit neuen Storys über beliebte Veranstaltungen. Apple empfiehlt, die offizielle App zu den Olympischen Spielen Paris 2024 herunterzuladen, um sich umfassend über die Veranstaltungen zu informieren.

Auch die anderen Dienste von Apple tragen zum olympischen Erlebnis bei. Apple Podcasts wird Sendungen anbieten, die den Sport und die Pariser Kultur feiern, während Apple News in den USA kuratierte Berichte über Veranstaltungen und Athleten anbieten wird. Apple Music plant die Veröffentlichung eines Guides für französische Musik, der verschiedene Musikgenres aus Frankreich vorstellt. Die Olympischen Sommerspiele 2024 beginnen am 26. Juli mit der Eröffnungszeremonie um 19:30 Uhr Pariser Zeit.

