Das Steve Jobs Archive hat heute noch nie zuvor gezeigtes Filmmaterial veröffentlicht, das Steve Jobs bei einer Rede auf der Internationalen Designkonferenz 1983 in Aspen, Colorado, zeigt. Der damals 28-jährige Jobs spricht über die wachsende Bedeutung von Computern im Alltag und prognostiziert deren rasante Verbreitung. Seine Aussagen, die zu jener Zeit für viele realitätsfern schienen, erweisen sich rückblickend als bemerkenswert zutreffend.

Design und Nutzerfreundlichkeit als Schlüssel zum Erfolg

Jobs betont in seiner Rede die Wichtigkeit des Designs und der Nutzerfreundlichkeit. Er kritisiert, dass in den USA dem Automobildesign mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird als der Gestaltung von Computern. Mit Nachdruck fordert er Designer auf, sich verstärkt der Entwicklung benutzerfreundlicher Computer zu widmen. Er argumentiert, dass in Zukunft diese Geräte in großen Mengen produziert werden und somit einen erheblichen Einfluss auf den Alltag der Menschen haben.

Jony Ive, ehemaliger Chefdesigner bei Apple, kommentierte das Video mit den Worten:

„Ich finde es faszinierend, wie tiefgreifend sein Verständnis für die bevorstehenden Veränderungen war, als der Computer für die breite Masse zugänglich wurde. Natürlich war er nicht nur ein Vordenker, sondern er war auch maßgeblich an der Entwicklung von Produkten beteiligt, die unsere Kultur und unser Leben für immer verändern sollten.“ […] „Für die frühen 1980er Jahre waren dies absurde Behauptungen. Indem er beschreibt, was er als unvermeidlich ansieht, dass dies eine allgegenwärtige neue Kategorie sein würde, wendet er sich mit der Aufforderung an die Designer im Publikum, ihm zu folgen. Er ruft sie auf, sich Gedanken über das Design dieser Produkte zu machen, denn ob gut oder schlecht gestaltet, sie würden trotzdem hergestellt werden.“

Künstliche Intelligenz

In einem weiteren Ausschnitt des Videos widmet sich Jobs dem Thema künstliche Intelligenz. Er reflektiert über den Unterschied zwischen menschlichem Bewusstsein und Computern. Jobs erklärt: „Der Hauptunterschied zwischen den beiden Maschinen – und ja, ich verwende hier für das Gehirn das Wort ‚Maschine‘ – besteht darin, dass der Mensch sich seiner selbst bewusst ist.“ Jobs zeigt sich fasziniert von der Frage, ob Computer jemals ein Selbstbewusstsein entwickeln können.

Das historische Filmmaterial wurde vom Steve Jobs Archive zugänglich gemacht, das von Laurene Powell Jobs, Tim Cook und Jony Ive gegründet wurde. Die Plattform bietet eine umfangreiche Sammlung von Jobs‘ Werken und Ideen sowie Fördermöglichkeiten für junge Kreative in den Bereichen Technologie und Geisteswissenschaften.

