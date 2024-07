In den letzten Monaten gab es immer mal wieder gute iPhone Deals bei o2. Nun haut der Mobilfunkanbieter ein iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max zum absoluten Top-Preis raus. Ihr könnt euch das aktuelle iPhone 15 Pro oder iPhone 15 Pro Max zum „Nulltarif“ sichern, so dass keine Einmalzahlung fällig wird. Dafür müsst ihr lediglich euer altes Handy im Rahmen des Bestellprozesses in Zahlung geben. Aber auch der inkludiert Tarif „o2 Mobile L Boost“ mit seinen 140GB Datenvolumen sowie Telefon- und SMS-Flat kann sich sehen lassen. Alles in allem eine ideale Kombination aus Smartphone, Tarif und Preis.

o2: „Dein iPhone auf uns“

Unter dem Motto „Dein iPhone auf uns“ bietet o2 derzeit ein ziemlich spannendes iPhone Angebot an. Der Deal ist schnell erklärt. Normalerweise würden einmalig 181 Euro für das iPhone 15 Pro bzw. 361 Euro für das iPhone 15 Pro Max bei o2 für das jeweilige iPhone in Kombination mit dem Tarif o2 Mobile L Boot fällig werden.

Kurzum: Schließt das Bundle aus iPhone 15 Pro mit dem Tarif o2 Mobile L Boost mit 140GB ab und gebt ein altes Gerät in Zahlung. Dann bekommt ihr das Bundle zum Tarifpreis von nur 44,99 Euro mtl.. Das alte Smartphone sollte mindestens 182 Euro Wert sein, durch die dann die Einmalzahlung (181 Euro) des iPhone 15 Pro abgedeckt wird. Habt ihr beispielsweise noch ein älteres iPhone 11 Pro in Besitz, so könnt ihr auf diese Art und Weise die Einmalzahlung des neuen iPhone 15 Pro komplett auf Null Euro drücken.

-> iPhone 15 bei o2 zum Nulltarif sichern

Der Wert des alten Smartphones wird direkt berechnet (vor der Bestellung) und ist 2 Wochen gültig. Der Betrag des alten Smartphones wird in vollem Umfang ausgezahlt auch wenn es mehr oder weniger als 181 Euro sein sollte.

Über das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max müssen wir sicherlich nicht zu viele Worte verlieren. Wir haben beispielsweise das iPhone 15 Pro Max (hier unser Test) seit September letzten Jahres im täglichen Einsatz und sind nach wie vor von dem Gerät überzeugt. Der Tarif o2 Mobile L Boost bietet euch 140GB (+10GB je Laufzeitjahr), eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat und EU-Roaming. Bei einer Laufzeit von 36 Monaten werden monatlich nur 44,99 Euro fällig. Bis dato lag der Monatspreis für die Kombination aus dem iPhone 15 Pro und o2 Mobile L Boost deutlich höher. Somit spart ihr nicht nur bei der Einmalzahlung, sondern auch beim Monatspreis.

-> Hier geht es zur Aktion „o2 – Dein iPhone auf uns“

