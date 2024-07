Der tinyPod, ein einfallsreiches Gehäuse für die Apple Watch, verspricht Nutzern eine Reise in die Vergangenheit mit einem modernen Twist. Das von einem ehemaligen Snap-Produktdesigner entwickelte Zubehör ermöglicht es, die Smartwatch in ein Gerät zu verwandeln, das stark an den klassischen iPod erinnert. Mit einem mechanischen Scrollrad und angepassten Bedienelementen zielt der tinyPod darauf ab, die Funktionalität der Apple Watch in einem nostalgischen Format neu zu interpretieren.

Die Apple Watch wird zum iPod

Der tinyPod wird in zwei Hauptvarianten angeboten. Die Standardversion, erhältlich für 89,99 US-Dollar, verfügt über ein Kunststoffgehäuse mit integriertem Scrollrad und angepassten Tasten für die Apple Watch. Sie ist in drei Größen erhältlich, passend zu den gängigen Apple Watch Modellen. Die günstigere „tinyPod lite“ Variante wird für 39,99 Dollar angeboten und verzichtet auf das Scrollrad. Damit dient die lite-Version primär als schützende Hülle für die Smartwatch. Zu den Preisen kommen noch Versand und Einfuhrumsatzsteuer hinzu.

Das Herzstück des tinyPod ist das mechanisches Scrollrad, das direkt mit der digitalen Krone der Apple Watch verbunden ist. Dies ermöglicht eine intuitive Navigation durch das Betriebssystem der Uhr, ähnlich wie beim originalen iPod. Trotz der Umhüllung bleiben wichtige Funktionen der Apple Watch erhalten, einschließlich der Möglichkeit zum kabellosen Laden und der Nutzung von Mikrofon und Lautsprecher.

Der tinyPod zielt darauf ab, die Apple Watch in ein Gerät zu verwandeln, das als minimalistischer Smartphone-Ersatz dienen kann, mit einer guten Portion Nostalgie. Ob dieses Konzept bei den Nutzern Anklang findet, bleibt abzuwarten – eine witzige Idee ist es alle Male. Die Auslieferung des tinyPod ist für den Herbst geplant.

