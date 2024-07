Der TV-Streaming-Anbieter waipu.tv hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen zwei neue Reality-TV-Kanäle startet. Die Rede ist von „Big Brother Classics“ und „Adventure Channel“.

waipu.tv startet zwei neue Reality-TV-Kanäle

Nachdem mit „Janoschs Traumstunde“ und „Fernsehschätze“ bereits kürzlich zwei TV-Klassiker gestartet sind, startet nun zwei Reality-TV-Kanäle auf waipu.tv.

Schon 24 Jahre ist es her, dass Zlatko, Jürgen, Alex und Sabrina in den berühmtesten TV-Container gezogen sind und damit TV-Geschichte geschrieben haben. Jetzt sind sie zurück im Fernsehen. Nostalgie pur – bei waipu.tv startet mit „Big Brother Classics“ ein Event-Kanal, der die Zuschauer mit in die erste Staffel des Kult-Fernsehformats nimmt. In wenigen Wochen folgt dann auch die zweite Staffel. Der Kanal ist zunächst für 3 Monate geplant.

Aber auch die jüngere Generation findet auf waipu.tv attraktive Inhalte. Die Formate „7 vs. Wild“ sowie ausgewählte Inhalte von OttoBulletproof unter anderem „Arctic Warrior“, die auf dem neuen „Adventure Channel“ zu sehen sind, begeistern Millionen Fans. Während die Gerüchteküche um die vierte Staffel der beliebten Serie „7 vs. Wild“ brodelt, können sich Fans die Wartezeit auf waipu.tv verkürzen: Ab dem 22.07. sind die Staffeln 1 und 2 verfügbar.

