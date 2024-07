Nachdem Spiele-Emulatoren auf dem iPhone und iPad einen holprigen Start hinter sich haben, gibt es mittlerweile einige Kandidaten, die durchaus vielversprechend sind. Darunter zählt auch der PlayStation 1 Emulator „Gamma“, der im Mai im App Store debütierte. Jetzt können wir uns über ein umfangreiches Update freuen, das den Emulator mit Features wie Multitap-Support, Cheat-Funktion, neue Controller Skins und mehr ausstattet.

Das neueste Update von „Gamma“ führt eine Enhanced Audio-Einstellung ein, die die Soundeffekte in Spielen durch „Hall- und Interpolationseffekte“ verbessern kann. Außerdem unterstützt der Emulator jetzt den PlayStation Multitap-Adapter und erweitert damit die Multiplayer-Möglichkeiten. Die Funktion ermöglicht es bis zu vier Spielern, an kompatiblen Spielen teilzunehmen.

Spieler können jetzt bei Spielen mit mehreren Discs einfach zwischen den Disc-Images wechseln, ohne ins Hauptmenü zurückkehren zu müssen. Der Emulator unterstützt auch Cheat-Codes. Zusätzlich zu diesen Änderungen gibt es neue Controller-Skins und neue Cover-Artworks für die Spiele.

Das Update behebt auch Probleme mit bestimmten Titeln und unterstützt nun weitere PlayStation 1 Spiele, die zuvor in dem Emulator nicht lauffähig waren. Wie bei Emulatoren üblich, enthält auch „Gamma“ keine Spiele – es liegt also an den Nutzern, ihre eigenen ROMs zu besorgen.

Der Entwickler schreibt zum Update:

Gamma, the PlayStation(tm) 1 emulator for iOS App Store, has been greatly updated with multiplayer, cheats, analog controls, no ads, disc swapping, beautiful game library cover art, and so much more!

Get it now:https://t.co/dBuBEKx6UB pic.twitter.com/QkmZvfVttt

— zodttd (@zodttd) July 16, 2024