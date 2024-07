Apple bietet mit Apple Music Classical einen Musik-Streaming-Katalog an, der sich speziell an Liebhaber von klassischer Musik widmet. Jetzt hat das Unternehmen für den Dienst eine neue Top 100 Bestenliste eingeführt, die einen umfassenden Überblick über die weltweit beliebtesten klassischen Musikalben umfasst.

Top 100 für klassische Musik

Die Classical Top 100 Charts fassen Daten aus verschiedenen Quellen zusammen, um ein zuverlässiges Ranking-System zu erstellen. Sie kombiniert Streaming-Daten von Apple Music Classical und Apple Music mit iTunes-Downloads, Songverkäufen und Shazam-Tags. Die Methodik bezieht Informationen aus über 165 Ländern ein und gewährleistet so eine globale Perspektive auf die Popularität klassischer Musik.

Apple gibt an, dass die neue Hitliste die umfassendste ihrer Art in der klassischen Musikbranche ist. Die wöchentlich aktualisierten Charts spiegeln die Aktivitäten der Vorwoche wider. Ihr könnt die neuen Top 100 Alben aufrufen, indem ihr die Apple Music Classical App öffnet und etwas nach unten scrollt. Hier gibt es auch einen direkten Link.

Die Rangliste zeigt ein breites Spektrum an Künstlern und Kompositionen. Das erste Spitzenalbum ist Bach: Keyboard Concertos mit der chinesischen Pianistin Tianqi Du und der Academy of St Martins in the Fields unter der Leitung von Jonathan Bloxham. Auf den ersten fünf Plätzen finden sich Künstler aus Kanada, China, Brasilien, Lettland, Norwegen und dem Vereinigten Königreich, wobei die Bandbreite von kompletten Orchestersinfonien bis hin zur Sologitarre reicht.

Apple Music Classical

Apple Music Classical wurde Anfang 2023 eingeführt und besteht aus einer eigenständigen App, wobei der Dienst ohne zusätzliche Kosten für Apple Music Abonnenten verfügbar ist.

Der Katalog besteht aus über fünf Millionen Titeln aus der klassischen Musiklandschaft und bietet eine Tonqualität in Hi-Res Lossless mit einer maximalen Auflösung von 192 kHz/24 Bit. Dabei unterscheidet sich Apple Music Classical von anderen Anbietern vor allem durch die Art und Weise, wie die Anwender das Angebot durchsuchen und nutzen können.

Die App ermöglicht die Suche nach Komponisten, Werken, Dirigenten und vielem mehr, was eine genauere Erkundung des Klassik-Katalogs ermöglicht. Zusätzlich bieten redaktionelle Anmerkungen und Beschreibungen umfassende Einblicke, um das Verständnis des Nutzers für das Material zu verbessern.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren