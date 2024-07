Zunächst einmal wird uns Apple im September dieses Jahres mit der neuen iPhone 16 Familie „beglücken“. Doch wie heißt es so schön? Nach dem iPhone ist vor dem iPhone. Hinter den Kulissen arbeitet Apple längst an den iPhone 17 Modellen. Die finalen Spezifikationen für die 2025er Modellen sind noch längst nicht in Stein gemeißelt, allerdings dürfte Apple intern längst die Spezifikationen festgelegt haben. Nun gibt es frische Informationen zur iPhone 17 Familie.

iPhone 17: neue Infos zu Modellen, Displaygrößen und mehr

Leaker „Ice Universe“ (via Macrumors), der bereits in der Vergangenheit des öfteren korrekte Informationen zu bevorstehenden iPhone Modellen veröffentlicht hat, hat sich nun zum 2025er iPhone-Lineup zu Wort gemeldet.

Bereits in den letzten Monaten hgab es Berichte, dass Apple das „Plus“-Modell im nächsten Jahr einstellen und gleichzeitig ein brandneues „Slim“-Modell des iPhone 17 einführen wird. Ob dieses oberhalb des iPhone 17 Pro Max angesiedelt sein wird, oder nicht, bleibt abzuwarten. Demnach rechnet der Leaker mit folgenden Displaygrößen und Preise:

iPhone 17 : 6,27 Zoll LTPO-Display (799 Dollar)

iPhone 17 Pro : 6,27 Zoll LTPO-Display (1.099 Dollar)

iPhone 17 Pro Max : 6,86 Zoll LTPO-Display (1.199 Dollar)

iPhone 17 „Slim“ : 6,65 Zoll LTPO-Display (1.299 Dollar)

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, so würde Apple erstmals bei den Non-Pro-Modellen auf ein LTPO-Display setzen. Diese unterstützen ProMotion mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120Hz. Dies war bislang den Pro-Modellen vorbehalten.

Weiter heißt es, dass das iPhone 17 und iPhone 17 Slim über einen A19 Chip, 8GB Speicher sowie eine Dual-Kameras verfügen. Die Pro-Modelle sollen hingegeben den A19 Pro Chip auf Basis der TSMC N3P Technologie, 12GB RAM sowie eine Triple-Kamera erhalten.

Während das iPhone 17 Slim aufgrund des neuen Formfaktors das teuerste Modell sein soll, ist es bei den Spezifikationen den Pro-Modellen allerdings unterlegen. Grundsätzlich können wir uns gut vorstellen, dass Apple ein neues Slim-Modell einführen wird – zimmerhalb hab dies schon mehrere Quellen in den letzten Wochen vorhergesagt – ob diese dann allerdings teurer als das Pro Max sein wird, ist unbekannt.

