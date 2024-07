Die Olympischen Sommerspielen 2024 stehen bevor. Diese werden vom 26. Juli bis 11. August 2024 in Paris ausgetragen und von der Eröffnungsfeier und Schlusszeremonie eingerahmt. TV-Streaming-Anbieter Zattoo hat nun bestätigt, dass man – wie schon zu den Olympischen Sommerspielen in Tokio – auch in diesem Jahr wieder den Medaillen-Alarm anbietet.

Zattoo: Medaillen-Alarm zu den Olympischen Sommerspielen 2024

In insgesamt 32 Sportarten und 48 Disziplinen geht es wieder um die begehrten Medaillen. In Paris werden wieder mehr als 10.000 Teilnehmende aus 206 Ländern erwartet. Für Deutschland werden rund 450 Athletinnen und Athleten vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) entsandt.

-> Hier könnt ihr Zattoo kostenlos testen

Zattoo Nutzer erhalten einmalig eine In-App-Nachricht im Vorfeld der Sommerspiele, in der sie den Erhalt des Medaillen-Alarm bestätigen können. Tagsüber bekommen dann alle die, die den Medaillen-Alarm abonniert haben, eine Push-Benachrichtigung, sobald es spannend wird und die deutschen Athleten kurz vor der entscheidenden Medaillen-Chance stehen. Die allgemeine Push-Funktion bzw. die Benachrichtigung zu Programmtipps und Infos muss hierzu ebenfalls über die Einstellungen in der Zattoo App aktiviert sein. Sobald während der Wettkämpfe die Benachrichtigung auf dem Display erscheint, müssen Nutzerinnen und Nutzer nur noch die Meldung anklicken und gelangen über den Push direkt in den Live-Stream

Wie kann ich die Olympischen Sommerspielen 2024 sehen?

Die Wettkämpfe werden in Deutschland bei ARD, ZDF und Eurosport 1 übertragen. Die Sender können über Zattoo mit dem Smart HD und Premium Abonnement in HD- oder mit dem Zattoo Ultimate Abo in Full-HD-Qualität angeschaut werden. Dabei streamen alle Nutzerinnen, wie schon zur diesjährigen Europameisterschaft, auch bei den Olympischen Spielen auf allen Kanälen bei Zattoo mit einer geringen Latenz von nur noch rund 10 Sekunden auf den meisten Geräten.

