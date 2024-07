Über zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass die erste Staffel zu „Pachinko“ auf Apple TV+ gestartet ist. Schnell wurde klar, dass eine zweite Staffel in Auftrag gegeben wurde. Nun wird uns in der heißen Phase. Bevor „Pachinko – Staffel 2“ am 23. August auf dem Apple Video-Streaming-Dienst startet, gibt es vorab den offiziellen Trailer.

„Pachinko“: Trailer zur 2. Staffel ist da

Es war lange Zeit ziemlich ruhig rund um die zweite Staffel von „Pachinko“. Nun nimmt das Ganze Fahrt auf. Seit letzten Monat wissen wir bereits, dass die Fortsetzung am 23. August ihr Debüt auf Apple TV+ feiern wird, nun bekommen wir den offiziellen Trailer zu Gesicht.

Apple TV+ hat den Trailer zur kommenden zweiten Staffel von „Pachinko“ enthüllt, der preisgekrönten und weltweit gefeierten, mitreißenden Dramaserie von Schöpfer und ausführendem Produzenten Soo Hugh. Die zweite Staffel von „Pachinko“ stammt von Media Res und wird in drei Sprachen – Koreanisch, Japanisch und Englisch – erzählt. Die Serie startet am Freitag, den 23. August 2024. Anschließend folgen immer freitags bis zum 11. Oktober neue Episoden.

Der Trailer präsentiert ein brandneues, bewegendes Cover von Coldplays „Viva La Vida“ von Weltstar Rosé von der rekordbrechenden K-Pop-Gruppe BLACKPINK. Rosés Cover ist nicht nur die Hymne des Serientrailers, sondern auch im Finale der zweiten Staffel von „Pachinko“ zu hören.

„Pachinko“ basiert auf dem gleichnamigen New York Times-Bestseller und ist eine mitreißende und zutiefst bewegende Geschichte über Liebe und Überleben über vier Generationen hinweg, erzählt aus der Sicht der bemerkenswerten Matriarchin Sunja. In Staffel zwei spielen parallele Geschichten in Osaka im Jahr 1945, wo Sunja gefährliche Entscheidungen treffen muss, um das Überleben ihrer Familie während des Zweiten Weltkriegs zu sichern, und in Tokio im Jahr 1989, wo Solomon neue, bescheidene Anfänge erkundet.

