Nachdem Apple TV+ in den letzten Wochen und Monaten die neue Kinder- und Familienserie „Yo Gabba GabbaLand!“ an der ein oder andere Stelle anteaserte, haben die Verantwortlichen nun den offiziellen Trailer veröffentlicht.

„Yo Gabba GabbaLand!“ startet am 09. August auf Apple TV+

Apple TV+ hat den Trailer zur mit Spannung erwarteten Kinder- und Familienserie „Yo Gabba GabbaLand!“ veröffentlicht, die vom erfolgreichen und für den Emmy Award nominierten Kulturphänomen „Yo Gabba Gabba!“ inspiriert ist, das mit seiner Mischung aus hervorragend mitsingbarer Musik, farbenfrohen Charakteren und fesselnder Animation Kinder und Eltern auf der ganzen Welt begeistert.

Die neue Kinder- und Familienserie startet am Freitag, den 9. August, mit allen 10 Folgen auf dem Apple Video-Streaming-Dienst. „Yo Gabba GabbaLand!“ lädt das Publikum ein, mit bekannten und neuen Freunden eine magische Welt voller Möglichkeiten und Versprechen zu erkunden.

Moderiert von dem aufsteigenden Star Kamryn Smith als Kammy Kam, kehren in der neuen Serie die ursprünglichen „Yo Gabba Gabba!“-Darsteller Erin Pearce als Toodee, Emma Penrose als Foofa, Adam Deibert als Muno, Amos Watene als Brobee und Christian Jacobs als Plex zurück. Zu den Gaststars der Staffel zählen Reggie Watts („Tuca & Bertie“, „The Late Late Show With James Corden“), Emmy-Preisträger Sam Richardson („The Afterparty“), Critics Choice Award-Nominierte Gillian Jacobs („Community“), Utkarsh Ambudkar („Ghosts“), SAG-Award-Preisträgerin Lauren Lapkus („Orange Is the New Black“), SAG-Award-Nominierte Chelsea Peretti („Brooklyn Nine-Nine“), die Grammy-Preisträger Flea und Big Daddy Kane, Oscar-Preisträger Paul Williams und viele mehr.

Die Zuschauer können sich außerdem auf mitreißende musikalische Darbietungen und Originalmusik von Super Music Friends freuen, darunter die Grammy-ausgezeichneten Künstler Anderson .Paak, Portugal. The Man und Thundercat sowie Betty Who, The Linda Lindas, Miyavi, Cory Wong und Antwaun Stanley, Kurt Vile, The Drums und The Interrupters.

Zur Einstimmung auf die neue Serie hat Apple TV+ nun den offiziellen Trailer eingebunden. Diese rechnen wir gerne an euch weiter, so dass ihr euch einen näheren Einblick in die Serie verschaffen könnt.

