Wie The Information berichtet, plant Apple mindestens ein Modell des iPhone 17 mit einem mechanischen Blendensystem auszustatten, was einen bedeutenden Fortschritt für die iPhone-Kamera darstellen würde. Mit der Funktion können Nutzer die Blendengröße der Kamera manuell einstellen, was unter anderem die Porträtfotografie und den Tiefenschärfe-Effekt verbessern kann.

Mechanische Blende für das iPhone

Laut The Information soll das für September 2025 geplante iPhone 17 ein mechanisches Blendensystem für die Kamera enthalten. Diese Technologie würde es den Nutzern ermöglichen, die Größe der Öffnung des Kameraobjektivs zu steuern und so die Menge des in den Sensor eintretenden Lichts und die Tiefenschärfe der Fotos zu beeinflussen.

Mit einem mechanischen Blenden-System könnten Nutzer manuell eine kleinere Blende einstellen. Dies würde es ermöglichen, Fotos mit einem Tiefenschärfe-Effekt aufzunehmen, bei dem das Motiv im Fokus bleibt, während der Hintergrund unscharf ist. Apple bietet diesen Effekt bereits auf dem iPhone mit dem Porträtmodus an, aber dieser wird künstlich erzeugt. Im aktuellen Porträtmodus kann es gelegentlich Schwierigkeiten geben, Motive im Vordergrund vom Hintergrund zu trennen, ein Problem, das sich mit einer mechanischen Blende lösen ließe.

Vermutlich würde die mechanische Blende zunächst auf ein High-End-Modell des iPhone 17 beschränkt sein – womöglich ein „iPhone 17 Ultra“, welches vorläufig als „iPhone 17 Slim“ in der Gerüchteküche gehandelt wurde. Da die Veröffentlichung jedoch noch über ein Jahr entfernt ist, bleibt abzuwarten, wie wahrscheinlich die Aussicht auf ein iPhone mit einer mechanischen Blende ist. Unrealistisch ist es zumindest nicht; es gibt immerhin bereits erste Android-Smartphones, die eine mechanische Blende bieten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren