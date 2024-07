Einem neuen Leak zufolge soll das iPhone SE der nächsten Generation erhebliche Verbesserungen erhalten. Die vierte Generation des preisgünstigen Apple-Smartphones könnte Anfang 2025 auf den Markt kommen und soll ein größeres OLED-Display, Face ID und eine 48-Megapixel-Kamera erhalten.

Überarbeitung von Display und Design

Das iPhone SE 4 wird Gerüchten zufolge mit einem 6,06 Zoll OLED-Display ausgestattet sein, was eine deutliche Vergrößerung des aktuellen 4,7 Zoll LCD darstellt. Damit würde zum ersten Mal ein OLED-Display in der SE-Reihe zum Einsatz kommen. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Gerät den Touch ID Home-Button durch Face ID ersetzt und sich damit dem Design der Flaggschiff-iPhones von Apple annähert.

Leistungs- und Kameraverbesserungen

Unter der Haube soll das neue SE-Modell mit dem A18-Chip ausgestattet sein, womit das iPhone SE 4 auf Höhe des iPhone 16 liegen würde. Bezüglich des Arbeitsspeichers heißt es, dass 6 GB bis 8 GB LPDDR5 RAM zum Einsatz kommen soll. Das Kamerasystem soll ebenfalls ein deutliches Upgrade erfahren, wobei eine 48-Megapixel-Rückkamera die aktuelle 12-Megapixel-Kamera ersetzt.

Das Gehäuse soll aus Aluminium bestehen, was wahrscheinlich zu einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Haltbarkeit und Kosteneffizienz beiträgt. Unabhängig vom jüngsten Leak hieß es in der Gerüchteküche zuletzt, dass Apples iPhone SE 4 das gleiche Gehäuse erhält wie das kommende Standard-iPhone 16. Zuvor ging man davon aus, dass das neue SE auf einem modifizierten iPhone 14 Gehäuse basieren würde.

Während wir es hier natürlich noch mit Gerüchten zu tun haben, gilt es aufgrund der EU-Richtlinien als sicher, dass das iPhone SE der vierten Generation mit USB-C ausgestattet sein wird.

Preise und Verfügbarkeit

Die Informationen wurden in einem Beitrag auf Weibo veröffentlicht, in dem auch die Spezifikationen der iPhone 17 Modelle aufgeführt sind. Laut dem Leaker „Ice Universe“ wird das iPhone SE 4 voraussichtlich zwischen März und Mai 2025 auf den Markt kommen. Der Preis liegt angeblich zwischen 499 und 549 US-Dollar. Das würde einen leichten Anstieg gegenüber dem Startpreis des aktuellen SE-Modells in Höhe von 429 US-Dollar bedeuten. Im Gegenzug macht das iPhone SE einen deutlichen Sprung in der Technik. Das iPhone SE der dritten Generation wurde im März 2022 veröffentlicht.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren