WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion, die es Nutzern ermöglicht, Dateien ohne Internetverbindung auszutauschen, ähnlich wie bei Apples AirDrop. Die auf „Nearby Share“ getaufte Funktion ist schon länger für Android in Entwicklung und findet nun auch den Weg auf das iPhone.

Nearby Share für das iPhone

Wie WABetaInfo berichtet, enthält die neueste TestFlight-Betaversion von WhatsApp für iOS „Nearby Share“, eine Funktion, mit der Nutzer ihre Dateien drahtlos mit Kontakten in der Nähe teilen können. Die Übertragung erfolgt über eine Ende-zu-Ende-verschlüsselte Verbindung.

Diese Methode ist besonders vorteilhaft für große Dateien wie hochauflösende Fotos, Videos und Dokumente, vor allem in Gebieten mit begrenzter oder instabiler Netzabdeckung, in denen die Nutzer WhatsApp möglicherweise nicht einsetzen können. Die Funktion funktioniert auch plattformübergreifend, einschließlich Android und iOS, unabhängig von der Art des Geräts, das die Nutzer oder ihre Kontakte verwenden.

Die Implementierung für iOS scheint sich von der Funktionsweise der Android-App zu unterscheiden. So ist bei iOS das Scannen eines QR-Codes erforderlich, um die Datei zu teilen, anstatt die gleiche Methode zur Erkennung von Geräten in der Nähe zu verwenden, die bei WhatsApp für Android zum Einsatz kommt. „Nearby Share“ befindet sich jedoch für iOS noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Das bedeutet, dass sich die endgültige Implementierung bis zur offiziellen Veröffentlichung noch erheblich ändern kann und letztlich ähnlich wie die Android-Version funktionieren könnte.

Wann „Nearby Share“ für alle Nutzer verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt. Schon jetzt können wir uns über einige neue Features freuen. Anfang des Monats hat WhatsApp eine neue Funktion eingeführt, die den Nutzern mehr Kontext über unbekannte Gruppenchats liefert. Die Plattform hat außerdem kürzlich die Möglichkeit eingeführt, Fotos und Videos standardmäßig in HD zu versenden.

