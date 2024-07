Im März dieses Jahres gab Sky bekannt, dass Sky Stream im Spätsommer 2024 in Deutschland starten wird. Am heutigen Tag wird der Anbieter konkreter und kündigt den Startschuss für den 31. Juli 2024 an.

Sky Stream startet am 31. Juli nach Deutschland

Mit „Sky Stream“ möchte Sky das Fernseherlebnis auf die nächste Stufe heben. Das gesamte Sky Stream-Erlebnis zielt darauf ab, euch dabei zu helfen, Inhalte, die ihr gerne schaut, schnell und einfach zu finden, unabhängig davon, von welchem Anbieter sie kommen und ob sie im Free-TV, bei Sky oder in einer Streaming-App verfügbar sind.

Sky schreibt

Mit Sky Stream vereint Sky Deutschland lineare Kanäle und Apps sowie die beliebtesten Streaming-Dienste zu einem nahtlosen Entertainment-Erlebnis – gepaart mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und innovativen Funktionen. Damit zahlt Sky Stream punktgenau auf die Bedürfnisse der Zuschauer nach weniger Komplexität, besserer Orientierung und damit mehr Fernsehgenuss ein. Mit Sky Stream finden Entertainment-Fans sämtliche TV-Inhalte komfortabel auf einer Oberfläche, unabhängig davon, von welchem Anbieter sie kommen.

Sky Stream – die Highlights im Überblick

Fernsehen über das Internet, ohne Kabelgebühren oder Satelliten-Schüssel, spielend leicht anschließbar (Plug & Play)

Von House of the Dragon über Yellowstone und Barbie bis zum nächsten Bundesliga-Topspiel: Alle Fernsehinhalte vereint auf einer intelligenten Benutzeroberfläche – Sky, Free-TV, Mediatheken und Apps – Showpages zeigen beispielsweise alle Episoden der Lieblingsserie unabhängig vom Anbieter

Clevere Funktionen wie eine smarte Suchfunktion oder das Anlegen von individuellen Merklisten machen den Fernsehkonsum einfacher. Kunden finden schneller das, was sie wirklich sehen wollen

Kleine stylische und handliche Sky Stream Box, die perfekt in das heimische TV-Setup zu integrieren ist

Unschlagbarer Preis – Die Sky Stream Box inklusive Sky Entertainment mit Netflix bereits ab 15 Euro pro Monat, einschließlich Free-TV in HD-Qualität und tausenden Serien, Dokus und Shows, erweiterbar durch Premium-Pakete (Bundesliga, Sport, Cinema) und wertvolle Zusatzoptionen

-> Hier geht es direkt zu den Sky Angeboten

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren