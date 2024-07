Ab sofort ist Apple Karten nicht nur über die jeweiligen Apps auf dem iPhone, iPad, Mac und der Apple Watch verfügbar, sondern auch als Web. Apple deklariert das Ganze noch als „Public Beta Version“, aber nichtsdestotrotz könnt ihr über euren Browser auf Apple Maps zugreifen.

Apple Karten ab sofort im Web verfügbar

Apple hat soeben bekannt gegeben, dass ihr ab sofort Apple Karten im Web (beta.maps.apple.com) nutzen könnt. Dies bedeutet, dass ihr über den Browser Fußgänger- oder Fahrtrouten abrufen, interessante Orte und nützliche Infos wie Fotos, Öffnungszeiten, Bewertungen und Rezensionen finden, Aktionen wie beispielsweise Essensbestellungen direkt von der Ortskarte aus in Karten durchführen sowie in kuratierten Reiseführern stöbern könnt, um Orte zum Essen, Einkaufen und Entdecken in Städten auf der ganzen Welt zu finden.

Die Funktion „Umsehen“ steht noch nicht über den Browser bereit, diese Funktion wird in den kommenden Monaten nachgereicht.

Ein paar ergänzende Informationen haben wir noch für euch. Karten im Web ist derzeit in englischer Sprache verfügbar und mit Safari und Chrome auf Mac und iPad sowie Chrome und Edge auf Windows-PCs kompatibel. Weitere Sprachen, Browser und Plattformen werden nach und nach unterstützt.

