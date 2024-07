Laut dem taiwanesischen Marktforschungsunternehmen TrendForce könnte Apple bis 2026 die Quad-Level-Cell-Speichertechnologie (QLC) für iPhones einführen. Die Umstellung ermöglicht höhere Speicherkapazitäten und könnte in Zukunft zu 2-TB-iPhones führen.

QLC vs. TLC-Speicher

QLC-Speicher bietet entscheidende Vorteile gegenüber der aktuellen Triple-Level-Cell-Technologie (TLC), die in iPhones verwendet wird. Sie bietet eine höhere Speicherdichte, die eine größere Speicherkapazität auf gleichem Raum ermöglicht. Außerdem ist QLC-Speicher in der Regel günstiger als TLC-Speicher, was den Preis pro Gigabyte angeht.

Allerdings ist diese Technologie nicht ohne Nachteile. QLC-Speicher haben in der Regel langsamere Lese- und Schreibgeschwindigkeiten als TLC-Speicher, was sich auf die Geräteleistung auswirken kann. Apple wird diese Faktoren abwägen müssen, wenn der Einsatz von QLC in zukünftigen iPhone-Modellen in Betracht gezogen wird.

TrendForce prognostiziert zwar, dass Apple die QLC-Technologie bis 2026 einführen wird, der genaue Zeitplan bleibt jedoch ungewiss. Die Umstellung könnte mit den iPhone-Modellen 16, 17 oder 18 eingeführt werden. Einem Bericht von DigiTimes vom Anfang des Jahres zufolge evaluiert Apple QLC für die 1-TB-Modelle des iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max. Da Apple sich darauf vorbereitet, die iPhone 16 Serie im September anzukündigen, bleibt abzuwarten, ob QLC-Speicher und 2-TB-Kapazität in diesem Jahr oder in zukünftigen Iterationen eingeführt werden.

