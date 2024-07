Es gibt Neuheiten auf Apple TV+. Am heutigen Mittwoch ist die neue Kinder- und Familienserie „Time Bandits“ auf dem Apple Video-Streaming-Dienst gestartet.

Apple TV+: Time Bandits ist gestartet

Immer mittwochs und freitags stehen die Chancen gut, dass neue Originals auf Apple TV+ anlaufen. Nachdem wir euch Ende letzter Woche auf „Omnivore“ und „Lady in the Lake“ aufmerksam gemacht haben, geht es heute mit „Time Bandits“ weiter.

Bei „Time Bandits“ handelt es sich um die erste Fernsehadaption des beliebten Kultklassikers. Die 10-teilige Serie ist eine unvorhersehbare Reise durch Zeit und Raum mit einer bunt zusammengewürfelten Diebesgruppe und ihrem neuesten Rekruten: einem 11-jährigen Geschichtsinteressierten namens Kevin. Gemeinsam begeben sie sich auf eine spannende Suche, um die Eltern des Jungen – und die Welt – zu retten. Unter der Führung von Lisa Kudrow begibt sich die exzentrische Banditencrew auf epische Abenteuer, während böse Mächte ihre Eroberungen und ihr Leben, wie sie es kennen, bedrohen.

Während die Gruppe durch Zeit und Raum reist, stößt die Bande auf der Suche nach Schätzen auf faszinierende Welten aus der fernen Vergangenheit und ist darauf angewiesen, dass Kevin Licht in die jeweilige Situation bringt. Die Time Bandits sind Zeugen der Erschaffung von Stonehenge, sehen das Trojanische Pferd in Aktion, entkommen Dinosauriern in prähistorischen Zeiten, richten im Mittelalter Chaos an, erleben unterwegs die Eiszeit, antike Zivilisationen, die Harlem Renaissance und vieles mehr.

Die Live-Action-Serie spricht Zuschauer im Alter von 9 bis 99 Jahren an.

