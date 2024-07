Apple hat am gestrigen Abend die Beta 4 zu iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia und Co. veröffentlicht. Die neuen Beta-Versionen bringen einen Schwung kleinerer Verbesserungen mit sich. Riesige Sprünge im Vergleich zur Beta 3 solltet ihr nicht erwarten, apple arbeitet kontinuierlich daran, die neuen Funktionen und die Benutzeroberfläche zu optimieren.

Bis September wird Apple die Beta-Phase für die kommenden großen Updates fortsetzen und bis dahin weitere Neuerungen implementieren, aber auch Fehler beseitigen und die Leistung des Systems optimieren. Mit der Beta 4 gibt es den nächsten Schwung an Anpassungen.

Apple hat mit der iOS 18 Beta 4 neue Hintergrundoptionen für den Hellmodus und den Dunkelmodus für CarPlay hinzugefügt. Dabei spiegeln die neuen Wallpaper die Hintergründe wider, die auf dem iPhone hinzugefügt wurden.

Here are all 8 new CarPlay wallpapers in iOS 18 beta 4

Lightmode (1/2) pic.twitter.com/KQGvubg9ym

— Aaron (@aaronp613) July 23, 2024