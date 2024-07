Kurz nach der Veröffentlichung des iPhone 15 Pro und Pro Max im vergangenen September berichteten einige Nutzer von Überhitzungsproblemen der Geräte. Apple entschärfte das Problem schließlich mit einem iOS 17 Update, könnte aber mit den iPhone 16 Modellen, die später in diesem Jahr auf den Markt kommen, noch einen Schritt weiter gehen.

Verbesserte Wärmeableitung im iPhone 16

The Information berichtet, dass Apple die iPhone 16 Modelle mit neuen Graphitplatten im Inneren des Gerätegehäuses ausstatten wird. Diese Modifikation zielt darauf ab, die Wärmeableitung zu verbessern und Überhitzungsprobleme zu vermeiden. Apple hatte bereits mit dem iPhone 14 Graphitpads eingeführt, das neue Wärmemanagement-System scheint jedoch deutlich effektiver zu sein.

Die Anpassung deckt sich mit früheren Gerüchten vom November 2023, die darauf hindeuteten, dass Apple an der Verbesserung des Wärmemanagements in seinen kommenden iPhone-Modellen arbeitet. Apple hat das Problem der Überhitzung des iPhone 15 Pro bereits mit dem iOS 17 Update behoben. Diese Hardware-Änderung in der iPhone 16 Serie stellt jedoch eine umfassendere Lösung für potenzielle thermische Herausforderungen dar.

Das iPhone 16 wird voraussichtlich im September 2024 auf den Markt kommen. Das neue Kühlsystem soll dann auch den neuen A18 Chip unterstützen, der in allen vier Modellen zum Einsatz kommen soll. Vor allem die Verbesserungen in der Neural Engine in der neuen Chip-Generation werden dieses Jahr interessant sein. Immerhin ist Apple Intelligence die wichtigste Neuerung von iOS 18. Alle aktuellen Gerüchte zum iPhone 16 haben wir euch hier zusammengefasst.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren