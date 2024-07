Seit vielen Jahren wird kolportiert, dass Apple an eigenen 5G-Mobilfunkchips arbeitet. In der Tat gehen wir davon aus, dass sich Apple intensiv mit der Materie beschäftigt. Allerdings scheint das Unterfangen komplexer als ursprünglich angenommen. Nun heißt es in der Gerüchte,küche dass Apple ab dem kommenden Jahr bei den ersten iPhone-Modellen auf 5G-Chip von Qualcomm verzichtet und eigene 5G-Chips verbaut.

Kuo: Apple verwendet ab 2025 eigene 5G-Chips

Der renommierte Analyst Ming Chi Kuo, der in den letzten Jahren mehrfach seine sehr guten Kontakte zur Apple Zulieferkette nachgewiesen hat, meldet sich am heutigen Tag auf X zu Wort und gibt folgendes zu Protokoll:

Apple beschleunigt seinen Abschied von der Abhängigkeit von Qualcomm. Im Jahr 2025 werden zwei neue iPhone-Modelle die 5G-Chips von Qualcomm aufgeben und stattdessen Apples eigene 5G-Chips verwenden: das iPhone SE4 (1. Quartal 2025) und das ultraschlanke iPhone 17 (3. Quartal 2025).

Es scheint, dass Apple eine schrittweise Einführung seiner eigenen 5G-Chips plant, anstatt alle 2025 Modelle umzustellen. Demnach soll das iPhone SE 4, welches für das Frühjahr 2025 erwartet wird, und das sogenannte iPhone 17 Slim, welches für Herbst 2025 erwartet wird, Apple eigene 5G-Chips erhalten.

Sollte Apple tatsächlich nur bei zwei seiner 2025er Modelle auf eigene 5G-Chips setzen, würde dies im Umkehrschluss bedeutet, dass die anderen Modelle weiterhin auf 5G-Chips von Qualcomm nutzen. Ein Jahr später könnte Apple dann in allen neuen iPhone-Modellen auf eigens entwickelte 5G-Chips setzen.

Anfang dieses Jahres gingen Apple und Qualcomm einen neuen Vertrag ein, der Apple die Verwendung von 5G-Chips von Qualcomm bis März 2027 ermöglicht. Die Zeit bis dahin könnte Apple nutzen, seinen eigenen 5G-Chips schrittweise einzuführen.

