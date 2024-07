Apple hat soeben die Public Beta 2 zu macOS Sequoia, watchOS 11 und tvOS 18 veröffentlicht. Wenn ihr allerdings auf die zweite öffentliche Beta zu iOS 18 und iPadOS 18 wartet, müssen wir euch aktuell noch enttäuschen. Diese steht derzeit noch nicht auf den Apple Servern bereit.

Apple veröffentlicht Public Beta 2 zu macOS Sequoia, watchOS 11 und tvOS 18

Apple nutzte den gestrigen Abend, um die Beta 4 zu iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11, tvOS 18 und Co. zu veröffentlichen. Am heutigen Abend ist die Public Beta 2 an der Reihe, zumindest für macOS Sequoia, watchOS 11 und tvOS 18. Diese entspricht der gestern veröffentlichten Beta 4.

Damit haben nicht nur eingetragene Entwickler ab sofort die Möglichkeit, sich mit einer neuer Beta zu beschäftigen, sondern auch Teilnehmer am Apple Beta Programm. Beachtet in jedem Fall, dass es sich um eine Beta bzw. Public Beta handelt. Eine Vorabversion ist zum Teil noch stark fehlerbehaftet und sollte niemals auf einem produktiven Gerät installiert werden. Vielmehr eignet sich ein Zweitgerät, um eine Beta bzw. Public Beta zu testen.

Warum Apple die Public Beta 2 zu iOS 18 und iPadOS 18 noch nicht veröffentlicht hat, ist unklar. Wir gehen allerdings davon aus, dass Apple diese zeitnah nachliefern wird.

