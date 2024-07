Spotify kündigte seine Pläne zur Einführung eines neuen HiFi-Angebots erstmals im Februar 2021 an. Ursprünglich sollte die Möglichkeit, Musik in nicht komprimierter HD-Qualität zu streamen, „in ausgewählten Märkten“ bis Ende 2021 erfolgen. Wie Nutzer des Dienstes jedoch feststellen mussten, blieb die Einführung aus. Nun konkretisiert das Unternehmen seine Pläne für Spotify HiFi. So bestätigte CEO Daniel Ek im Zuge der Veröffentlichung der Quartalszahlen, dass das lang erwartete HiFi-Paket als kostenpflichtige Zusatzoption eingeführt wird, ein Veröffentlichungsdatum nannte er jedoch nicht.

Spotify arbeitet noch an Lossless-Audio

Während ein genauer Einführungstermin für das HiFi-Paket noch nicht feststeht, deutete Ek an, dass sich das Projekt in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. Der erwartete Preisaufschlag für die Premium-Option liegt bei etwa 5 Dollar pro Monat, was den Gesamtpreis auf 17 bis 18 Dollar anheben würde.

Die jüngsten Aussagen zur HiFi-Option erfolgen etwa drei Jahre nach der ursprünglichen Bekanntmachung. Damals hatte Spotify eine Einführung noch im selben Jahr in Aussicht gestellt. Die nun bestätigte kostenpflichtige Zusatzoption deutete sich bereits zuvor an, ist jedoch sicherlich für viele Nutzer enttäuschend. Immerhin bieten Apple Music, Amazon Music Unlimited und weitere Dienste Lossless-Audio ohne Aufpreis an.

Das könnte dann auch der Grund sein, warum Spotify das hochauflösende Audio-Streaming mit einer „Music Pro“-Option bündelt, die mit weiteren Features den Aufpreis rechtfertigen soll. Ek beschreibt das Angebot als eine Art „Deluxe-Version“ von Spotify. Es wurden bereits Hinweise auf eine neue Remix-Funktion gefunden. Zudem soll es möglich sein, die eigene Musikbibliothek nach Stimmung, Aktivität oder Genre ordnen zu lassen.

Noch kein Einführungsdatum

Während ein konkretes Einführungsdatum für das HiFi-Paket noch nicht genannt wurde, lässt Eks Aussage, man befinde sich in einem „frühen Stadium“, vermuten, dass die Veröffentlichung noch einige Zeit auf sich warten lassen könnte. Die Prioritäten lagen bei Spotify anscheinend bisher an anderer Stelle. In den letzten Jahren hat das Streaming-Unternehmen auf Podcasts gesetzt, mehr personalisierte Erlebnisse geschaffen und die App neu gestaltet.

Dem Erfolg hat die Verzögerung der HiFi-Option zumindest nicht geschadet. Spotifys kontinuierliches Wachstum – mit aktuell 246 Millionen Premium-Abonnenten und 626 Millionen monatlich aktiven Nutzern – deutet darauf hin, dass die Strategie des Unternehmens, verschiedene Nutzergruppen mit maßgeschneiderten Angeboten anzusprechen, erfolgreich ist.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren