Apple hat Entwickler zu einer persönlichen Veranstaltung eingeladen, die sich mit Apple Intelligence und maschinellem Lernen beschäftigt. Die für den 14. August im Apple Developer Center im Apple Park geplante Veranstaltung soll einen umfassenden Überblick über die auf der WWDC24 angekündigten KI-Funktionen geben.

Einblicke in Apple Intelligence

Die Veranstaltung mit dem Titel „Explore Apple Intelligence and machine learning“ verspricht, verschiedene Schlüsselaspekte von Apples KI-Ökosystem zu beleuchten. Apple Intelligence wird die Benutzerinteraktionen in iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia deutlich verbessern. Davon sollen auch Drittanbieter-Apps profitieren, weswegen Apple den Entwicklern die Vorteile und Arbeitsweise von Apple Intelligence näherbringen will.

Ein großer Teil der Veranstaltung wird sich auf die Integration von großen Sprachmodellen in Apps konzentrieren. Die Apple-Ingenieure werden vor Ort ML-gestützte APIs vorstellen, die es Entwicklern ermöglichen, intelligente Funktionen direkt in ihre Apps zu integrieren. Der Ansatz ermöglicht anspruchsvollere App-Funktionen, ohne dass die Entwickler über umfangreiche Kenntnisse im Bereich maschinelles Lernen verfügen müssen. Apple schreibt in der Einladung zum Event:

„Erlebt mit uns einen Rückblick auf einige der wichtigsten Ankündigungen der WWDC24. Wir beschäftigen uns mit Apple Intelligence und maschinellem Lernen, zeigen euch, wie ihr Siri und App Intents nutzen könnt, um die Interaktion mit euren Apps zu verbessern, und tauchen tief in ML-gestützte APIs ein, mit denen ihr intelligente Funktionen in eure Apps einbauen könnt. Wir zeigen euch auch, wie ihr große Sprachmodelle direkt in eure eigenen Apps integrieren könnt.“

Release-Strategie von Apple Intelligence

Trotz der Vorfreude auf Apple Intelligence ist der Zeitplan für die Veröffentlichung noch unklar. Apple kündigte die KI-Funktionen auf der WWDC24 an und erklärte, sie würden im Herbst 2024 mit iOS 18 und macOS Sequoia verfügbar sein. Bislang wurde jedoch keine entsprechende Beta-Version veröffentlicht. Ursprünglich war auf der Apple Developer Webseite von einer Beta-Version für Apple Intelligence im Sommer die Rede, doch diese Information wurde später wieder entfernt. Obwohl es im Beta-Code von iOS 18 Hinweise auf Apple Intelligence gibt, sind diese Funktionen derzeit deaktiviert.

Interner Code deutet darauf hin, dass Nutzer sich möglicherweise auf eine Warteliste setzen lassen müssen, um auf Apple Intelligence zugreifen zu können, sobald diese verfügbar ist. Dieser Ansatz deutet auf eine schrittweise Einführungsstrategie hin, möglicherweise um die Serverlast zu bewältigen oder schrittweise Nutzerfeedback zu sammeln.

Bloombergs Mark Gurman berichtete zuletzt, dass einige Funktionen von Apple Intelligence in diesem Herbst offiziell veröffentlicht werden, während viele der auf der WWDC vorgestellten Siri-Verbesserungen möglicherweise erst 2025 verfügbar sein werden. In der EU wird sich der Release ohnehin auf das nächste Jahr verschieben, da es laut Apple „regulatorischen Unsicherheiten gibt, die durch den Digital Markets Act (DMA) entstanden sind“.

