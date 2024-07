Penny scheint daran Gefallen gefunden zu haben, Apple Geschenkkarten mit 20-fach Payback-Punkten zu verkaufen. Nachdem wir euch bereits Anfang dieses Monats auf die entsprechende Aktion hingewiesen haben, läuft nun die nächste Rabatt-Aktion.

Apple Geschenkkarten: 20-fach Payback-Punkte bei Penny

Von Zeit zu Zeit bieten euch verschiedene Discounter, Lebensmittelgeschäfte, Elektronikketten etc. Rabatt-Aktionen auf Apple Geschenkkarten an. Diese ins zwar längst nicht mehr so attraktiv, wie vor ein paar Jahren, nichtsdestotrotz kann man auf Umwegen ein paar Euro sparen.

Seit Anfang dieser Woche und noch bis kommenden Sonntag (28. Juli 2024) erhaltet ihr beim Kauf von Apple Geschenkkarten bei Penny 20-fach Payback-Punkte. Die 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro Apple Geschenkkarte nehmen an der Aktion teil. Achtet in jedem Fall darauf, dass ihr eure PaybackKarte sowie den Papier oder eCoupon einsetzt, um die zusätzlichen PaybackPunkte zu erhalten.

Was sind die 20-fach Payback-Punkte wert?

Für einen Umsatz von 2 Euro Umsatz erhaltet ihr 1 PayBack-Punkt. Blicken wir exemplarisch auf die 100 Euro Apple Geschenkkarte. Diese kostet 100 Euro und normalerweise erhaltet ihr beim Kauf 50 Payback-Punkte. Ihr sammelt somit 20x 50 = 1.000 Payback-Punkte. Ein Payback-Punkt entspricht wiederum 1 Cent, so dass die 1.000 Punkte einen Gegenwert von 10 Euro besitzen. Ihr spart somit im übertragenen Sinn 10 Euro beim Kauf der 100 Euro Apple Geschenkkarte.

Die Apple Geschenkkarte ist variabel einsetzbar. So könnt ihr unter anderem Apple Produkte, Services, Apps und Spiele bezahlen. Möchtet ihr indirekt ein paar Euros beim Kauf von Apple Produkten und Services sparen, so greift zu.

