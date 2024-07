Wie Shenzhen Daily berichtet, eröffnet Apple ein neues Labor für angewandte Forschung in China. Ziel der Einrichtung ist es, die Qualität und Zuverlässigkeit von Produkten zu verbessern. Das Forschungslabor befindet sich in Shenzhen und soll Materialien und Produktionstechniken für wichtige Produkte wie iPhones, iPads und Apple Vision Pro unter extremen Bedingungen testen.

Produkttests unter extremen Bedingungen

Im Forschungslabor in Shenzhen werden die wichtigsten Geräte von Apple strengen Tests unterzogen, bei denen intensive physische Belastungen und extreme Temperaturen simuliert werden. Mit den Tests soll sichergestellt werden, dass die Haltbarkeit und Leistung der Produkte in verschiedenen realen Szenarien zufriedenstellend ist.

Die Wahl von Shenzhen als Standort für das neue Labor ist aufgrund der Nähe zu vielen Apple-Zulieferern von Bedeutung. So besteht eine enge Zusammenarbeit mit den Zulieferern, die bei Beanstandungen schnell reagieren können. Die Einrichtung ist Teil einer größeren Expansion, die auch Forschungs- und Entwicklungszentren in Peking, Shanghai und Suzhou umfasst. Nach Angaben der Shenzhen Daily hat Apple über 1 Milliarde Yuan (ca. 127 Millionen Euro) in diese chinesischen Einrichtungen investiert.

Apples anhaltendes Engagement in China

Während Apple seine Produktion in Länder wie Vietnam und Indien verlagert, unterstreicht das neue Labor die anhaltende Bedeutung Chinas für das Produktions- und Forschungsökosystem von Apple.

Jeff Williams, Chief Operating Officer von Apple, besuchte kürzlich Shenzhen, um Investitions- und Kooperationspläne zu besprechen. Williams traf sich auch mit hochrangigen chinesischen Beamten in Peking und besuchte verschiedene Apple-bezogene Standorte, darunter war auch ein Besuch eines Apple Store und ein Treffen mit dem auf Unterhaltungsdienste spezialisierte Unternehmen Migu.

