Apple Produkte werden zukünftig bei der deutschen Bundesverwaltung eine deutlich stärkere Rolle einnehmen. Das bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI) hat mit der Bechtle AG einen Rahmenvertrag über die Lieferung von bis zu 300.000 Apple Endgeräten für die gesamte deutsche Bundesverwaltung geschlossen.

Lieferung von iPhones, iPads und Zubehör sowie Erbringung von Dienstleistungen

Alle bundesbehördlichen Bedarfsträger beziehen exklusiv über Bechtle iPhones und iPads, die mit der vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) für den Dienstgebrauch freigegebenen Plattform Apple iNDIGO (iOS Native Devices in Government Operation) ausgestattet sind. Neben der klassischen Lieferung von Hardware, umfasst die Vereinbarung auch die Lieferung von Zubehör sowie die Erbringung von Dienstleistungen rund um den Einsatz der mobilen Endgeräte. Alles in allem beläuft sich das Gesamtvolumen auf bis zu 770 Millionen Euro. Die Vereinbarung läuft zunächst bis zum Jahr 2027.

Die Bechtle AG realisiert den Vertrag als Hauptauftragnehmer mit seinem langjährigen Herstellerpartner Apple sowie dem IT-Dienstleister Materna für die Implementierung der iNDIGO-Plattform. Ziel des neuen Rahmenvertrags ist die Modernisierung der IT-Infrastruktur der Bundesverwaltung maßgeblich voranzutreiben. Durch den Einsatz von iOS Native Devices wird eine hochsichere und effiziente Kommunikationsinfrastruktur geschaffen, die speziell auf die Anforderungen des öffentlichen Sektors zugeschnitten ist. Die Apple iNDIGO-Plattform bietet eine umfassende Kombination aus integrierten Sicherheitsfunktionen, regelmäßigen Updates, hardwarebasierter Verschlüsselung und strengen Datenschutzrichtlinien. Sie ist vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) freigegeben für den sicheren Austausch vertraulicher Inhalte, die als Verschlusssache und „Nur für den Dienstgebrauch“ (VS-NfD) eingestuft sind.

