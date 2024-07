Als Apple zur Worldwide Developers Conference im Juni „Apple Intelligence“ ankündigte, wurde bereits deutlich, wie stark das Unternehmen einen Fokus auf die Privatsphäre seiner Nutzer legt. Ein wichtiger Baustein von Apple Intelligence ist die Verarbeitung direkt auf dem Gerät, was personalisierte Intelligenz ermöglicht, ohne Nutzerdaten zu sammeln. Wenn mehr Rechenleistung benötigt wird, kann Apple Intelligence mit Private Cloud Compute die Rechenkapazität flexibel anpassen, um auf größere, serverbasierte Modelle für komplexere Anfragen zurückzugreifen, wobei die Privatsphäre der Nutzer die ganze Zeit gewahrt bleibt.

Nun hat sich das Unternehmen in einem Interview noch einmal der Privatsphäre in iOS 18, der ChatGPT-Integration, Apple Intelligence und mehr gewidmet.

Interview: Apple spricht über Privatsphäre in iOS 18, ChatGPT-Integration, Apple Intelligence und mehr

YouTuber André Edwards hatte die Möglichkeit, mit zwei Mitgliedern des Apple-Datenschutzteams ausführlich darüber zu sprechen, was man in diesem Jahr von Apples Datenschutzinitiativen erwarten kann. Konkret sprach der YouTuber mit Katie Skinner, User Privacy Engineering Managerin bei Apple, und Sandy Parakilas, Privacy Product Marketing Lead bei Apple.

In dem Interview geht es um Apples Umgang mit dem Datenschutz, die Art und Weise, wie Apple mit Datenschutzgesetzen in verschiedenen Ländern umgeht und wie Apple mit behördlichen Anfragen umgeht. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Informationen zu den neuen Funktionen in iOS 18. Spannend sind insbesondere die Aussagen zur Einführung von ChatGPT, dem Karten-Datenschutz, der Passwörter-App und der Zubehörkopplung in „iOS 18“.

Sandy Parakilas gab unter anderem folgendes zu Protokoll

Der Ansatz besteht darin, die Sicherheits- und Datenschutzversprechen Ihres iPhones auf die Cloud auszudehnen. Mit Private Cloud Compute hat Apple, genau wie bei Ihrem Gerät, niemals Zugriff auf die verwendeten Daten.

