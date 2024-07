Der Leagues Cup, ein einmonatiges Fußballturnier, an dem alle 47 Vereine der Major League Soccer (MLS) und der mexikanischen Liga MX teilnehmen, kehrt am 26. Juli 2024 in Apples MLS Season Pass zurück. Das Turnier im Stil einer Weltmeisterschaft bringt die besten Mannschaften Nordamerikas zusammen und kann in der Apple TV App verfolgt werden.

Leagues Cup 2024 mit dem MLS Season Pass

Der Leagues Cup unterbricht die reguläre Saison beider Ligen, was seine Bedeutung im nordamerikanischen Fußballkalender unterstreicht. Das Turnier umfasst 77 Spiele in Stadien in den USA sowie Kanada und endet damit, dass sich die drei besten Mannschaften offiziell für den Concacaf Champions Cup 2025 qualifizieren.

Die diesjährige Ausgabe knüpft an den Erfolg des ersten Turniers im Jahr 2023 an, bei dem sich Inter Miami CF nach einem Sieg über Nashville SC zum Meister krönte. Die Veranstaltung wurde von über 1,3 Millionen Zuschauern verfolgt, wobei Lionel Messi bei seinem MLS-Debüt für Inter Miami als bester Spieler und bester Torschütze ausgezeichnet wurde.

Mehrere Starspieler haben sich begeistert über das bevorstehende Turnier geäußert. Cucho Hernández von Columbus Crew betonte die positive Dynamik der Mannschaft und ihren Willen, den Titel zu gewinnen. Denis Bouanga vom LAFC hob den Unterhaltungswert für Spieler und Fans hervor, während André-Pierre Gignac von Tigres UANL den Erfolg und den Wettbewerbscharakter des Turniers lobte.

Der MLS Season Pass auf Apple TV bietet exklusive Übertragungen aller Spiele des Leagues Cups, ohne Unterbrechungen. Abonnenten können auf Live-Spiele sowie auf zusätzliche Inhalte wie Vor- und Nachberichterstattung zugreifen. Neue Funktionen wie Multiview und Catch Up ermöglichen es den Fans, mehrere Spiele gleichzeitig zu sehen und wichtige Momente, die sie vielleicht verpasst haben, nachzuholen.

Der MLS Season Pass ist über die Apple TV App für 14,99 Euro pro Monat während der Saison verfügbar. Apple TV+ Abonnenten erhalten einen kleinen Rabat und zahlen nur 12,99 Euro mtl. Das Jahresabo kostet zu Beginn der Saison 99 Euro bzw. 79 Euro für Apple TV+ Abonnenten. Mittlerweile ist die Saison ein Stück fortgeschritten, sodass Apple den Preis für das Saison-Ticket reduziert hat. Dieses kostet derzeit 49 Euro bzw. 39 Euro für Apple TV+ Abonnenten.

Weitere Angebote zum Leagues Cup 2024

Abonnenten des MLS Season Pass haben Zugriff auf jedes einzelne Turnierspiel. Aber auch die anderen Apps und Dienste von Apple feiern auf verschiedene Weise mit.

Apple Music: Während des Turniers werden neue Playlists zum Aufwärmen der Spieler sowie Aktualisierungen anderer MLS- und Liga MX-Club-Playlists eingeführt. Die Hymne des Leagues Cup kann ebenfalls gestreamt werden.

Apple Podcasts: Die Sendung Offside mit Taylor Twellman wird mit speziellen Episoden über alle Ereignisse des Turniers berichten.

Apple Maps: Es gibt einen neuen Guide, der alle Stadien enthält, in denen MLS-Clubs spielen. Ausgewählte Spieler werden außerdem ihre eigenen kuratierten Guides vorstellen.

Apple Sports: Die App „Sports" ist eine Anlaufstelle, um alle Spielergebnisse, Statistiken und mehr zu verfolgen. Die App ist derzeit leider nur für Accounts aus Kanada, Großbritannien und den USA verfügbar.

