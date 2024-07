Die drei College-Football-Ligen der NCAA – darunter die SEC, ACC und Big Ten – haben kürzlich angekündigt, dass Trainer und Spieler ab der kommenden Saison am Spielfeldrand iPads fürs Video-Replay nutzen werden. Damit können Szenen in der Wiederholung betrachtet und analysiert werden.

NCAA-College-Football-Teams nutzen zukünftig iPads fürs Video-Replay

Die neue Saison der NCAA startet am 24. August 2024 und bringt verschieden Regeländerungen mit sich. Erstmals wird der Einsatz von Videowiedergabetechnologien am Spielfeldrand von College-Footballspielen erlaubt. Die Einführung der iPads am Spielfeldrand ist der Ausfluss dieser Regeländerungen.

Apple hat sich wie folgt geäußert

„Wir sind begeistert, dass die SEC, ACC und Big Ten das iPad einsetzen, denn seine einzigartigen Fähigkeiten und seine Vielseitigkeit machen es zur idealen Lösung, um Trainer und studentische Sportler zu unterstützen“, sagt Scott Brodrick, Mitarbeiter im iPad-Produktmarketing bei Apple. „Mit einer unübertroffenen Kombination aus fortschrittlichen Displays, starker Leistung, Mobilität, schneller Konnektivität, ganztägiger Batterielaufzeit und vielseitigem Zubehör ermöglicht das iPad Trainern und Spielern, während des Spiels Anpassungen vorzunehmen und Sportlern die Möglichkeit zu geben, auf höchstem Niveau zu konkurrieren.“

