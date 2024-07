Apple hat eine neue Umgebung für die Apple Vision Pro zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um den in Norwegen – in der Nähe von Oslo befindlichen – Lake Vrangla.

Vision Pro: Apple stellt neue Umgebung zur Verfügung

Seit rund zwei Wochen befindet sich die Apple Vision Pro auch bei uns in Deutschland im Verkauf. Mittlerweile dürften alle Käufer das Gerät bereit eingerichtet und sich mit diesem Vertrag gemäht haben.

Mit der Apple Vision Pro könnt ihr eure Umgebung erweitern und euch an verschiedene Orte „beamen“. Mit „Umgebungen“ könnt ihr den Raum um euch herum verändern, sodass Apps über die Grenzen eures Zimmers hinausgehen können. Wählt aus mehreren beein­druckenden Land­schaften oder verwandelt euren Raum mit der Umgebung „Cinema“ in dein privates Kino. Und mit der Digital Crown habt ihr die volle Kontrolle darüber, wie tief ihr in Inhalte eintaucht.

Falls ihr bisher noch nicht die für euch optimale Umgebung gefunden habt, so steht ab sofort eine weitere Umgebung zur Verfügung. Es handelt sich um den Lake Vrangla in der Nähe von Oslo. Die neue Lake-Vrangla-Umgebung steht allen Benutzern als einfacher Download zur Verfügung, der über die Registerkarte „Umgebungen“ der Home-Ansicht gestartet werden kann, unabhängig davon, ob ihr visionOS 1 oder die Betaversion von visionOS 2 nutzt.

Die neue neblige Umgebung „Lake Vrangla“ verfügt über eine Nachtversion, die eine beruhigende Sonnenuntergangsszene bietet. Jedes Video, das über dem See angesehen wird, spiegelt sich im Wasser. Falls die neue Umgebung „Lake Vrangla“ für euch nicht optimal erscheint, so hat Apple mit „Bora Bora“ bereits die nächste Umgebung in Aussicht gestellt. Diese erscheint mit dem Update auf visionOS 2.

