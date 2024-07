Die beliebten Peanuts-Charaktere kehren für weitere Outdoor-Abenteuer in „Camp Snoopy“ zurück. Apple TV+ hat eine zweite Staffel für die Kinder- und Familienserie angekündigt, die auf dem Comic-Klassiker von Charles M. Schulz basiert. Die Serie begleitet Snoopy, Charlie Brown und ihre Freunde bei ihren Aktivitäten im Sommercamp.

Neue Abenteuer mit Snoopy und Co.

Die komplette erste Staffel von „Camp Snoopy“ kann bereits auf Apple TV+ gestreamt werden. Bald begeben sich die Beagle Scouts auf neue Abenteuer. Nachdem sie erfahren haben, dass ihre Truppe sich aufzulösen droht, machen sich Snoopy und die Beagle Scouts auf den Weg, um mithilfe des Pfadfinderhandbuchs in die Natur einzutauchen. Währenddessen genießen Charlie Brown und seine Freunde den Sommer im Camp Spring Lake und kreuzen die Wege von Snoopy, während sie wandern, schwimmen, am Lagerfeuer sitzen und alles erleben, was ein Sommerlager und die freie Natur zu bieten haben.

Rob Boutilier, bekannt für seine Arbeit an „The Snoopy Show“ und „Snoopy in Space“, führt bei der Serie Regie. Peanuts und WildBrain produzieren „Camp Snoopy“ für Apple TV+. Zu den ausführenden Produzenten gehören Craig Schulz, Paige Braddock, Josh Scherba, Stephanie Betts und Logan McPherson. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum der zweiten Staffel ist noch nicht bekannt.

„Camp Snoopy“ reiht sich in ein vielfältiges Angebot an Kinderprogrammen auf Apple TV+ ein. Zu den Neuzugängen gehören die zweite Staffel von „Frosch und Kröte“, die animierte Trilogie „WondLa“ und „Yo Gabba GabbaLand!“. Der Streaming-Dienst bietet außerdem prämierte Inhalte wie „Der kleine Samthase“, „Wolfwalkers“ und „Fraggle Rock: Back to the Rock“.

