Knapp ein Jahr ist es her, dass Apple TV+ die deutsche Serie „Where´s Wanda?“ angekündigt hat. Auch wenn wir uns noch ein paar Monate gedulden müssen, hat der Apple Video-Streaming-Dienst das Premierendatum zur Serie nun bekannt gegeben. „Where´s Wanda?“ Startet am 02. Oktober 2024.

Apple TV+: deutsche Serie „Where´s Wanda?“ startet am 02. Oktober 2024

Apple TV+ hat den Starttermin für seine erste deutschsprachige Serie „Where´s Wanda?“ bekannt gegeben. Diese feiert am Mittwoch, den 2. Oktober 2024 mit den ersten beiden Folgen, ihr Debüt. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 13. November neue Episoden.

In der achtteiligen schwarzen Komödie, die von UFA Fiction produziert wurde, sind die Emmy-Award-Nominierte Heike Makatsch (“Love Actually“), der Gewinner des Deutschen Comedypreises Axel Stein (“The Vault”), die vielfach preisgekrönte Schauspielerin Lea Drinda (“The Gryphon”), der Newcomer Leo Simon, die Unternehmerin, Schauspielerin und Autorin Nikeata Thompson („How to Dad“), die Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski (“Welcome to Germany”), Kostja Ullmann (“My Blind Date With Life”) und der aufsteigende Star Harriet Herbig-Matten („Maxton Hall“) zu sehen.

„Wo ist Wanda?“ erzählt die Geschichte von Dedo und Carlotta Klatt (Stein und Makatsch), die verzweifelt nach ihrer 17-jährigen Tochter Wanda (Drinda) suchen, die vor Monaten spurlos verschwunden ist. Als die Polizei sie nicht finden kann, nimmt die Familie die Sache selbst in die Hand und besorgt sich mit Hilfe ihres technisch versierten Sohnes Ole (Simon) Überwachungsgeräte. Als Mitarbeiter eines Elektrizitätsunternehmens verkleidet, verwanzen sie ihre Nachbarschaft und dann den halben Vorort und finden heraus, dass hinter verschlossenen Türen keiner ihrer Nachbarn der ist, für den er sich ausgibt.

Übrigens: Apple TV+ hat kürzlich eine zweite deutschsprachige Originalserie angekündigt, das düstere neue Krankenhausdrama „KRANK Berlin“ mit Haley Louise Jones in der Hauptrolle.

