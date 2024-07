WhatsApp hat einen bemerkenswerten Meilenstein in den USA erreicht. Wie Meta-CEO Mark Zuckerberg auf seinem WhatsApp-Kanal bekannt gab, zählt die Plattform nun 100 Millionen monatlich aktive Nutzer in dem Land (Stand: 25. Juli).

WhatsApp verzeichnet starkes Wachstum in den USA

Ashley O’Reilly, ein Sprecher von WhatsApp, erklärte in einer Pressemitteilung, dass es das erste Mal sei, dass Nutzerdaten seit der Übernahme der Messaging-Plattform durch Meta veröffentlicht wurden. Die Zahlen belegen das beträchtliche Wachstum von WhatsApp auf dem US-Markt.

WhatsApp zufolge gehören Los Angeles, New York, Miami und Seattle zu den am schnellsten wachsenden Märkten in den USA. Auch in den Südstaaten verzeichnet das Unternehmen ein beträchtliches Wachstum, allein in Texas gibt es mehr als 10 Millionen Nutzer.

Seit dem Kauf von WhatsApp für 16 Milliarden Dollar im Jahr 2014 hat Meta umfangreiche Investitionen getätigt, um die Popularität der App in den Vereinigten Staaten zu steigern. Eine Schlüsselstrategie war die Werbung für die plattformübergreifende Kompatibilität von WhatsApp zwischen iOS- und Android-Geräten, um die Einfachheit der Nachrichtenübermittlung zwischen verschiedenen Betriebssystemen zu betonen.

Auch wenn WhatsApp ein beeindruckendes Wachstum erzielt hat, ist das Unternehmen auf dem US-Markt nach wie vor einem starken Wettbewerb ausgesetzt. Apples iMessage ist bei den amerikanischen Nutzern nach wie vor beliebter. Darüber hinaus könnte die bevorstehende Integration von Rich Communication Services (RCS) in iOS 18 neue Herausforderungen für die Wachstumsstrategie von WhatsApp darstellen.

Sobald RCS mit der Veröffentlichung von iOS 18 in diesem Herbst der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, gibt es für iPhone-Nutzer in den USA möglicherweise keinen Grund mehr, WhatsApp herunterzuladen. Natürlich will Meta noch einige Trümpfe im Ärmel haben und baut sich z. B. eine eigene Zahlungsplattform auf. Weitere Funktionen, wie die Möglichkeit, Dateien offline zwischen iOS und Android auszutauschen, sollen ebenfalls Nutzer von der Plattform überzeugen. Ob das ausreicht, Apple Marktanteile streitig zu machen, bleibt abzuwarten – die meisten iPhone-Nutzer dürften damit zufrieden sein, mit Android-Freunden über RCS zu kommunizieren.

