Wie Economic Times berichtet, hat Apple die iPhone-Preise in Indien gesenkt und prüft die Fertigung von iPads in dem Land. Die Preissenkung erfolgte, nachdem die indische Regierung am 23. Juli die Einfuhrzölle auf Smartphones von 20 % auf 15 % gesenkt hatte.

Günstigere iPhones in Indien

Apple reduzierte in Indien die Preise für die gesamte iPhone-Produktpalette. Die Preissenkungen reichen von 300 Rupien (etwa 3,30 Euro) für das in Indien hergestellte iPhone 13/14/15 über 2.300 Rupien (25 Euro) für das iPhone SE bis zu 6.000 Rupien (66 Euro) für das iPhone 15 Pro und Pro Max.

Die Senkung der Einfuhrzölle ist Teil der umfassenderen Wirtschaftsstrategie Indiens, die allgemein darauf abzielt, die lokale Fertigung zu fördern und sich stärker in die globale Elektroniklieferkette zu integrieren. Durch die Senkung der Kosten für High-End-Smartphones wie das iPhone will die indische Regierung diese Geräte für eine größere Bevölkerungsgruppe zugänglich machen.

Indien wird für Apple immer wichtiger

Um unabhängiger zu werden, ist Apple in den letzten Jahren dazu übergegangen, einen Teil der Produktion außerhalb von China durchzuführen. Hierbei baut das Unternehmen vor allem in Indien Produktionsstätten auf. Dieser Schritt ist Teil einer umfassenderen Strategie, die Lieferkette zu diversifizieren und die Abhängigkeit von China zu verringern. Die Verlagerung ist jedoch ein komplizierter Prozess. Die Fertigungsinfrastruktur und die vielen kostengünstigen Arbeitskräfte, die China bietet, sind anderswo nur schwer zu finden. Eine vergleichbare Infrastruktur muss in anderen Ländern im Laufe der Zeit schrittweise aufgebaut werden, um die Anforderungen an die iPhone-Produktion zu erfüllen.

In Indien macht Apple diesbezüglich die größten Fortschritte. Derzeit werden etwa 14 % aller iPhones in Indien produziert, eine Zahl, die mit dem bereits geplanten Ausbau der Anlagen von Foxconn und anderen Partnern in Indien noch steigen dürfte. Foxconn hat in neue Produktionsstätten in Karnataka und Tamil Nadu investiert und damit die Präsenz von Apple in Indien weiter gestärkt.

Derweil prüft Foxconn die Möglichkeit, auch iPads in seinem Werk im indischen Bezirk Tamil Nadu zu fertigen. Diese Expansion wäre ein bedeutender Schritt über die derzeitige iPhone-Produktion von Foxconn in Indien hinaus. Gespräche zwischen Foxconn und der indischen Regierung haben bereits stattgefunden, was das Vertrauen in die wachsenden Kapazitäten der indischen Lieferkette widerspiegelt. Mit der Aussicht auf eine iPad-Montage in Indien könnte sich die Präsenz von Apple in Indien noch weiter erhöhen.

Apple versucht zudem, seine Präsenz auf dem indischen Markt auszubauen, wo das Unternehmen mit starker Konkurrenz durch Smartphone-Hersteller wie Xiaomi und Samsung konfrontiert ist. Hierfür hat Apple nicht nur die ersten Apple Stores in Indien eröffnet, sondern den Absatz auch verstärkt mit Rabatt-Aktionen in dem Land gefördert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren