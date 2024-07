Bereits in den letzten Tagen hat Apple verschiedene Original angekündigt, die in den kommenden Wochen auf dem Video-Streaming-Dienst starten. Nun gibt Apple TV+ mit „K-Pop Idols“ einen Ausblick auf eine neue Doku-Serie, die am 30. August 2024 startet.

Apple TV+ gibt Ausblick auf auf neue Doku-Serie „K-Pop Idols“

Apple TV+ hat das neue, sechsteilige Doku-Event „K-Pop Idols“ angekündigt und einen ersten Blick auf die neue Serie gewährt, die am 30. August 2024 weltweit Premiere feiern soll. „K-Pop Idols“ bietet Fans einen beispiellosen Backstage-Pass zum größten Musikphänomen der Welt und einen Blick hinter die Kulissen der hart umkämpften Realität des K-Pop-Ruhms, mit den beliebten Künstlern Jessi, CRAVITY und BLACKSWAN.

Glanz trifft auf Mut: Die K-Pop-Künstler Jessi, CRAVITY und BLACKSWAN geben alles für eine Kunstform, die nichts weniger als Perfektion verlangt. Im Verlauf von sechs Episoden folgt die Serie den Superstars durch Höhen und Tiefen, während sie mit Leidenschaft, Kreativität und Entschlossenheit kulturelle und musikalische Barrieren im K-Pop niederreißen und ihre Träume verfolgen.

„K-Pop Idols“ wird für Apple TV+ von Matador Content von Boat Rocker produziert, mit den Emmy-ausgezeichneten ausführenden Produzenten Todd Lubin („Billy Eilish: The World’s a Little Blurry“) und Jack Turner („War Game“), sowie dem Emmy-ausgezeichneten Jay Peterson („Billy Eilish: The World’s a Little Blurry“), Bradley Cramp („Lord of War“), Chris Kasick („Citizen Sleuth“), Eric Yujin Kim („Undoing“), Sue Kim („The Speed Cubers“) und Elise Chung („Bling Empire“).

