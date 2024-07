Apple TV+ hat es sich zur Gewohnheit gemacht, seine Original-Serien, -Dokus und -Filme auf YouTube mit kurzen Clips zu begleiten. In den letzten Tagen haben sich wieder allerhand Videos angesammelt, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Apple TV+ veröffentlicht neue Clips

Seit dem Start von Apple TV+ im November 2019 hat sich das Portfolio deutlich vergrößert. Für Jung und Alt stehen passende Inhalte bereit. Da ist es manchmal schwer, den Überblick zu behalten. Um euch die Möglichkeit zu geben, in die ein oder andere Serie oder Film hinein zu schnuppern, hat der Apple Video-Streaming-Dienst mehrere Clips auf YouTube veröffentlicht.

Unter anderem erhaltet ihr einen Einblick in „Lady in the Lake“, „Presumed Innocent“, „Women in Blue“, „Sunny“ und „Fly me to the Moon“.

