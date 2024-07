Von Zeit zu Zeit könnt ihr euch über Apple Bücher ein kostenloses Buch oder Hörbuch sichern. Aktuell ist es wieder soweit und ihr könnt euch den Krimi „Kirwatanz“ als kostenloses Hörbuch herunterladen.

Falls ihr aktuell auf der Suche nach einem Hörbuch seid, dann haben wir einen „risikofreien“ Tipp für euch. Über Apple Bücher könnt ihr euch aktuell das Hörbuch „Kirwatanz“ sichern. Der Krimi-Roman stammt von Fabian Borken, Markus Böker, Agathe Viersen und Gerhard Leitner. Das Hörbuch erschien am 01. März 2024 und dauert 10 Stunden und 28 Minuten.

In der Kurzbeschreibung heißt es

Ein Nordlicht ermittelt in Bayernskernigster Region. Als auf der bekanntesten Kirwa im Landkreis eine Leiche im Gülletank gefunden wird, muss Versicherungsdetektivin Agathe Viersen tief in die kriminelle Vergangenheit der Oberpfälzer Kleinstadt eintauchen. Der Zufall führt sie mit dem Musikanten Gerhard Leitner zusammen – und geradewegs in ein dunkles Geflecht aus Erpressung, Drogen und Intrigen…