Nachdem Apple TV+ in den letzen Tagen bereits die zweite Staffel zu „Silo“ angeteaserte, wird es nun konkret. Der Video-Streaming-Dienst hat bekannt gegeben, dass die Fortsetzung der Drama-Serie ab dem 15. November 2024 auf Apple TV+ zu sehen sind.

Apple TV+: „Silo – Staffel 2“ startet am 15. November

Die erste Staffel zu „Silo“ hat uns außerordentlich gut gefallen, so dass wir bereits der zweiten Staffel entgegenfiebern. Apple TV+ hat auf der San Diego Comic-Con angekündigt, dass das Weltenbau-Drama „Silo“ am Freitag, den 15. November 2025, mit einer zweiten Staffel zurückkehrt und dass Steve Zahn (“The White Lotus”) für die zweite Staffel zur Besetzung stoßen wird. Die Neuigkeit wurde im Rahmen eines speziellen Fan-Panels und Gesprächs mit Serienstar und ausführender Produzentin Rebecca Ferguson, Star Common, Schöpfer und Showrunner Graham Yost und ausführendem Produzenten Hugh Howey sowie einem besonderen Überraschungsauftritt von Zahn enthüllt. Zum Start der zweiten Staffel stehen die ersten beiden Folgen bereits, anschließend folgen immer freitags neue Episoden.

„Silo“ basiert auf Howeys New York Times-Bestseller-Trilogie „Wool“ und erzählt die Geschichte der letzten zehntausend Menschen auf der Erde, deren tief in der Erde verborgenes Zuhause sie vor der giftigen und tödlichen Außenwelt schützt. Niemand weiß jedoch, wann oder warum das Silo gebaut wurde, und diejenigen, die versuchen, es herauszufinden, müssen mit tödlichen Konsequenzen rechnen. Ferguson spielt Juliette, eine Ingenieurin, die nach Antworten zum Mord an einem geliebten Menschen sucht und dabei auf ein Geheimnis stößt, das tiefer geht, als sie es sich je hätte vorstellen können. Die kommt zu der Erkenntnis, dass wenn es nicht die Lügen sind, es die Wahrheit ist, die einen umbringt.

Falls ihr bis dato noch nicht in „Silo“ hineingeschnuppert haben, so könnt ihr die komplette erste Staffel bei Apple TV+ abrufen. Begleitend zur Ankündigung des Premierendatums von „Silo – Staffel 2“ hat Apple zwei Clips zur Serie veröffentlicht.

