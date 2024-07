Mit den iPhone 14 Modellen führte Apple eine neue SOS-Notfallfunktion via Satellit ein, die es ermöglicht, Notfallnachrichten auch dann zu senden, wenn weder Mobilfunk- noch WiFi-Empfang vorhanden sind. Die Satellitenfunktion hat bei verschiedenen Vorfällen eine entscheidende Rolle bei der Rettung von Menschen übernommen. Nun spielte Apples SOS-Notfallfunktion via Satellit eine entscheidende Rolle bei der Rettung von vier Wanderern, die während eines Waldbrandes in British Columbia festsaßen.

Rettungsaktion mithilfe der Notfall-SOS-Satellitenfunktion

Wie CBC berichtet, befand sich die Gruppe von Wanderern auf den Macbeth Ice Fields, etwa 390 Kilometer östlich von Kelowna, in einer gefährlichen Situation. Was als Campingausflug begann, verwandelte sich schnell in einen Kampf ums Überleben, als sich ein nahe gelegenes Waldfeuer aufgrund starker Winde rasch ihrem Standort näherte.

Mark Jennings-Bates, Leiter von Kaslo Search and Rescue, beschrieb die Szene anschaulich: „Sie rannten um ihr Leben, weil die Glut auf ihr Zelt fiel. Es war wie in einem Kriegsgebiet.“ Die Rettungsaktion war aufgrund der gefährlichen Bedingungen, die durch den Waldbrand entstanden waren, mit erheblichen Herausforderungen verbunden.

In dem abgelegenen Gebiet gab es keinen Mobilfunk-Empfang. In diesem kritischen Moment erwies sich die Apple Notruf-Funktion SOS via Satellit als unschätzbar wertvoll. Die Wanderer nutzten die Funktion, um Textnachrichten zu versenden und den Rettungskräften ihren genauen Standort mitzuteilen.

Jennings-Bates hob die Bedeutung dieser Technologie hervor und erklärte: „In diesem Fall hat ihr Smartphone ihnen buchstäblich das Leben gerettet.“ Das Rettungsteam navigierte mit einem Hubschrauber durch dichten Rauch und verließ sich dabei auf die Standortdaten, die das iPhone der Wanderer lieferte, um sie genau zu orten.

„Wir konnten einfach über einen Bergkamm fliegen und sie genau dort finden, wo sie laut Handy-Ping waren, was wirklich ungewöhnlich und sehr befriedigend ist“, erklärte Jennings-Bates. Die Genauigkeit der Ortungsdaten war für die erfolgreiche Rettungsaktion entscheidend.

„Notruf SOS via Satellit“ im Einsatz

Die Notfall-SOS-Satellitenfunktion hat sich darüber hinaus bereits in vielen anderen und verschiedensten Situationen beweisen können. Bei einem Notfall sind drei Studenten der Brigham Young University dank der neuen Notruf-Funktion aus einer brenzligen Situation entkommen. In einem weiteren Fall haben zwei Frauen in Kanada die Funktion genutzt, um den Rettungsdienst zu kontaktieren, als sie auf einer nicht geräumten Straße feststeckten. Im Mai letzten Jahres konnte ebenfalls eine Gruppe Wanderer über die SOS-Satellitenfunktion Hilfe rufen, als sie sich im anspruchsvollen „Last Chance“-Gebiet des Santa Paula Canyon verirrt hatten.

Die Funktion ermöglicht das Senden von kurzen Notfall-Textnachrichten. Beim Verbinden mit dem Satelliten-Netzwerk stellt das iPhone wichtige Fragen, um die Situation des Nutzers einzuschätzen, und übermittelt diese Informationen an die Rettungskräfte. Apple hat einen Kompressionsalgorithmus entwickelt, um die Textnachrichten dreimal kleiner zu machen und die Kommunikation auch in Extremsituationen zu gewährleisten.

Wenn sich der Nutzer in einem Gebiet befindet, in dem Notdienste Textnachrichten empfangen können, wird die Nachricht direkt gesendet. Andernfalls wird sie an eine Relaiszentrale mit speziell geschultem Personal von Apple weitergeleitet, das einen Notruf für den Nutzer absetzen kann. Dank der Satellitenverbindung können iPhone-Nutzer ihren Standort über das „Wo ist?“-Netzwerk auch ohne Mobilfunk- oder WiFi-Verbindung teilen, was zusätzliche Sicherheit in abgelegenen Gebieten bietet.

