Seit vielen Jahren lässt Apple verschiedene Produkte in Indien produzieren, darunter auch das iPhone. Bislang blieben die Pro-Modelle des iPhone allerdings außen vor. Dies ändert sich einem neuesten Bericht nun allerdings.

Apple lässt erstmals Pro-iPhone-Modelle in Indien produzieren

MoneyControl berichtet, dass Apple seine Produktion in Indien ausweiten und erstmals Pro-Modelle des iPhone in dem genannten Land produziert wird.

Wie eingangs erwähnt, lässt Apple das iPhone schon länger in Indien produzieren. Los ging es im jähr 2017 mit dem iPhone SE. Weiter ging es mit dem iPhone 13 und iPhone 14. Die beiden zuletzt genannten Modelle wurden allerdings erst Monate nach ihrem eigentlichen Produktionsstart in Indien produziert. Dies änderte sich wieder mit dem iPhone 15 und iPhone 15 Plus. Diese Modelle wurden vom ersten Tag ihres weltweiten Verkaufsstarts an in Indien hergestellt.

Nun plant Apple, das iPhone 16 Pro und das ‌iPhone 16 Pro‌ Max noch in diesem Jahr in Indien Land zu produzieren. Die Produktion erfolgt in Kooperation mit Apples langjährigem Partner Foxconn in seinem Werk in Sriperumbudur in Tamil Nadu. Es heißt, dass das Werk bald „mit dem Prozess der Einführung neuer Produkte (New Product Introduction, NPI) beginnen wird“, und dass „die Massenproduktion beginnen soll, sobald die Geräte auf den Markt kommen“.

Die Tatsache, dass Apple zukünftig stärker in Indien Produzieren lässt, ist Teil von Apples umfassenderer Strategie, seine Lieferkette von China weg zu diversifizieren und seine Fertigungskapazitäten in Indien zu verbessern. Es heißt, dass mittelfristig 25 Prozent aller iPhones in Indien produziert werden sollen. Von Vorteil für Apple dürfte ebenso sein, dass die indische Regierung solche Investitionen aktiv fördert und finanzielle Anreize bietet. Von dieser profitiert allerdings nicht nur Apple, sondern auch andere große Hersteller.

Vergangene Woche wurde kolportiert, dass Apple ebenfalls plant, erstmals das iPad in Indien herzustellen. Auch AirPods sollen dieses Jahr noch in Indien produziert werden.

