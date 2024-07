Apple wird voraussichtlich mit den Mitarbeitern des Apple Stores in Towson, Maryland, die erste gewerkschaftliche Vereinbarung erzielen. Apples Angebot, welches noch der Zustimmung der 85 Mitarbeiter bedarf, regelt wichtige Fragen der Arbeitsbedingungen wie Arbeitszeitplanung, Bezahlung und Transparenz.

Gewerkschaftlich organisierter Apple Store will Arbeitsbedingungen verbessern

Die vorgeschlagene dreijährige Vereinbarung, die von der „International Association of Machinists and Aerospace Workers‘ Coalition of Organized Retail Employees“ (IAM-CORE) ausgehandelt wurde, konzentriert sich auf mehrere Bereiche, die für die Mitarbeiter des Towson Store von Bedeutung sind.

Die Ausgewogenheit von Berufs- und Privatleben ist ein zentrales Thema der Verhandlung. Die von Apple angebotene Regelung enthält Bestimmungen für eine verbesserte Zeitplanung, die den Beschäftigten berechenbarere und kontrollierbarere Arbeitszeiten ermöglichen soll. Darüber hinaus werden die Beschäftigten Lohnerhöhungen erhalten, wobei jedoch keine genauen Einzelheiten bekannt gegeben wurden.

Transparenz ist ein weiterer wichtiger Bestandteil. Es werden neue Vorgaben eingeführt, die eine klarere Kommunikation zwischen Management und Beschäftigten gewährleisten sollen. Die Regelung enthält auch eine Abfindungsklausel und schränkt den Einsatz von Zeitarbeitern ein.

Wichtig ist, dass alle derzeitigen Leistungen für die Arbeitnehmer erhalten bleiben. Außerdem wird mit der Übereinkunft ein Rahmen für die Aushandlung künftiger zusätzlicher Leistungen für die Beschäftigten geschaffen.

David Sullivan, IAM Eastern Territory General Vice President, kommentierte die Bedeutung der Verhandlungsergebnisse:

„Wir sind sehr stolz darauf, die erste Gewerkschaft zu sein, die diesen Kampf für die Apple-Mitarbeiter aufnimmt. Die echte Partnerschaft zwischen der IAM, IAM CORE und den Apple-Beschäftigten hat uns zu diesem historischen Moment geführt.“

Die Mitarbeiter des Towson Store werden am 6. August 2024 über diese Entscheidung abstimmen. Wenn sie angenommen wird, könnte sie einen Präzedenzfall für andere Apple-Einzelhandelsstandorte schaffen, die eine gewerkschaftliche Organisierung in Erwägung ziehen.

Der Weg zu dieser wahrscheinlichen Einigung begann im Juni 2022, als der Apple Store in Towson der erste war, der sich gewerkschaftlich organisierte. Die formellen Verhandlungen begannen im Mai 2023, aber der Fortschritt war langsam. Nach einem Jahr, das die Gewerkschaft als Hinhaltetaktik der Geschäftsleitung bezeichnete, stimmten die Beschäftigten im Juni 2024 für einen Streik.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren