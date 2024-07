macOS 14.6 ist da. Apple hat vor wenigen Augenblicken nicht nur iOS 17.6 und iPadOS 17.6 veröffentlicht, sondern auch ein Update für den Mac freigegeben. Ab sofort kann macOS Sonoma 14.6 von den Apple Servern heruntergeladen werden.

Apple gibt macOS 14.6 frei

Man konnte in den letzten Tagen bereits erahnen, dass Apple den heutigen Tag nutzen wird, um verschiedene Updates bereitzustellen. Vor wenigen Augenblicken war es soweit und die Verantwortlichen in Cupertino haben den Schalter umgelegt. Ab sofort kann macOS 14.6 herunterladen und installieren wird. Am Einfachsten erfolgt dies über Mac -> Systemeinstellungen -> Allgemein -> Softwareupdates.

Während der Beta-Phase sind keine echten Neuerungen bekannt geworden, von daher fallen auch die Release-Notes relativ kurz aus. Im Beipackzettel heißt es schlicht und einfach

Dieses Update enthält wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates. Es wird allen Benutzer:innen empfohlen.

