In den letzten Wochen wurde viel spekuliert, ob es Apple Intelligence rechtzeitig zum Start von iOS 18 im September schaffen wird. Geht es nach den Informationen von Bloombergs Mark Gurman, musste Apple die ursprünglichen Pläne verschieben und peilt nun einen Release der neuen KI-Funktionen im Oktober mit iOS 18.1 an.

Apple Intelligence Beta steht in den Startlöchern

Der spätere Release soll darauf zurückzuführen sein, dass Apple Stabilitätsprobleme lösen und den Entwicklern ausreichend Zeit zum Testen geben will. Trotz der Verzögerung soll Apple das KI-Update bereits in dieser Woche mit den ersten Betas von iOS 18.1 und iPadOS 18.1 für Softwareentwickler zur Verfügung stellen.

Zunächst werden die KI-Funktionen ausschließlich in amerikanischem Englisch verfügbar sein. Die Hardware-Anforderungen beschränken die anfängliche Einführung auf die Modelle iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max. Mit dem Release der nächsten iPhone-Generation wird auch das iPhone 16 (Pro) unterstützt.

Zumindest für die Beta wird es vermutlich eine Warteliste geben, die den Zugang zu Apple Intelligence ermöglichen soll. Zumindest gab es im Beta-Code bereits Hinweise auf eine solche Funktion. Dieser Ansatz deutet auf eine schrittweise Einführungsstrategie hin, wahrscheinlich um die Serverlast zu bewältigen oder schrittweise Nutzerfeedback zu sammeln.

Diese Funktionen gibt es zum Auftakt

Im Oktober sollen die ersten Funktionen für alle Nutzer verfügbar gemacht werden. Apple Intelligence zielt darauf ab, die Benutzererfahrung in verschiedenen Aspekten der Geräteinteraktion zu verbessern. Es wird Funktionen zur Textzusammenfassung geben, die es Nutzern ermöglichen, das Wesentliche von längeren Dokumenten schnell zu erfassen. Das System wird außerdem Benachrichtigungen und E-Mails nach Priorität ordnen, sodass sich die Nutzer auf die wichtigsten Mitteilungen konzentrieren können. Das Schreiben von Texten wird stark von den neuen Sprach- und Schreibwerkzeugen von Apple profitieren. Die Funktionen sollen das Verfassen von Nachrichten vereinfachen und die Kommunikation effizienter gestalten, indem Texte vorgeschlagen oder vervollständigt werden.

Das KI-Upgrade für Siri wird es jedoch wahrscheinlich erst im Frühjahr 2025 geben. Mit einem stärker personalisierten Ansatz wird dann das aktualisierte Siri-System unter anderem das Surfen im Internet und die Suchfunktionen verbessern und so eine komfortablere Benutzererfahrung bieten. An dieser Stelle sei angemerkt, dass sich in der EU der komplette Release von Apple Intelligence auf das nächste Jahr verschieben wird, da es laut Apple „regulatorische Unsicherheiten gibt, die durch den Digital Markets Act (DMA) entstanden sind“.

