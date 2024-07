Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von iOS 17.6 und iPadOS 17.6 veröffentlicht. Somit haben nicht nur eingetragene Entwickler Zugriff auf die Updates, vielmehr stehen diese ab sofort für alle Nutzer auf den Apple Servern bereit.

Apple veröffentlicht iOS 17.6 & iPadOS 17.6

Nachdem Apple in der vergangenen Woche den Release Candidate zu iOS 17.6 und iPadOS 17.5 zur Verfügung gestellt hatte, war es nur noch eine Frage der Zeit, bis auch die finale Version für alle Nutzer veröffentlicht wird. Vor wenigen Augenblicken hat Apple den Schalter umgelegt, so dass die X.6 Updates ab sofort heruntergeladen und installiert werden können. Am Einfachsten erfolgt dies über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdates.

Während der Beta-Phase sind keine wesentlichen Neuerungen zu iOS 17.6 und iPadOS 17.6 bekannt geworden. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar kleine Neuerungen bzw. Anpassungen. In den Release Notes heißt es

Dieses Update enthält wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates. Es wird allen Benutzer:innen empfohlen.

