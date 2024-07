Apple hat soeben die Beta 1 zu iOS 18.1 & iPadOS 18.1 veröffentlicht. Dieser Schritt ist durchaus ungewöhnlich, da wir uns noch mitten in der Beta-Phase zu iOS 18.0 und iPadOS 18.0 befinden und diese Updates erst im September veröffentlicht werden. iOS 18.1 & iPadOS 18.1 könnten hingegeben im Oktober folgen.

Es deutete sich zuletzt an, dass Apple parallel zur Beta-Phase von iOS 18 und iPadOS 18 bereits die Beta-Phase zu iOS 18.1 und iPadOS 18.1 startet. Der Grund hierfür dürfte in Apple Intelligence liegen.

Apple Intelligence ist ein persönliches intelligente System, das leistungsstarke generative Modelle direkt auf iPhone, iPad und Mac bringt, und welches im Juni zur Apple Entwicklerkonferenz vorgestellt wurde. Zu Apple Intelligence gehören verschiedene Features, wie z.B. Image Playgrounds, Genmojis, Verbesserungen von Siri, systemweite Writing Tools und vieles mehr. Zudem können Anwender optional auf ChatGPT setzen.

Übersetzt lesen sich die Release-Notes zu iOS 18.1 Beta 1 wie folgt

Die Beta von iOS 18.1 ist eine frühe Vorschau auf ein Update auf iOS 18, das später im Herbst verfügbar sein wird. Diese Beta führt einen ersten Satz von Funktionen ein, die von Apple Intelligence unterstützt werden. Um die Beta von Apple Intelligence auszuprobieren, tragen Sie sich in den Einstellungen in die Warteliste ein und Sie werden benachrichtigt, sobald sie für Ihr Gerät bereit ist. Sowohl die Gerätesprache als auch die Siri-Sprache müssen auf US-Englisch eingestellt sein und die Geräteregion muss auf die Vereinigten Staaten eingestellt sein. Apple Intelligence ist auf dem iPhone 15 Pro und dem iPhone 15 Pro Max verfügbar. Apple Intelligence ist derzeit nicht in der EU oder China verfügbar.