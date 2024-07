Sollte ihr die „Apple Geschenkkarten“-Aktion bei Penny in der vergangenen Woche verpasst haben, so gibt es in dieser Woche die nächste Aktion. Dieses Mal lohnt sich der Weg zu REWE. Dort erhaltet ihr beim Kauf von Apple Geschenkkarten bis zu 1000 Payback-Punkte.

Apple Geschenkkarten bei REWE kaufen + bis zu 1000 Payback-Punkte erhalten

Von Zeit zu Zeit bieten verschiedene Händler „vergünstigte“ Apple Geschenkkarten an. Es gibt zwar keinen direkten Rabatt mehr, nichtsdestotrotz könnt ihr indirekt ein paar Euros sparen. Ab sofort und bis kommenden Sonntag (04. August 2024) erhaltet ihr bei REWE beim Kauf von Apple Geschenkkarten (25 Euro, 50 Euro und 100 Euro) bis zu 20-fach Payback-Punkte.

Es heißt

Aktion gültig vom 29.07. bis 04.08.2024 in allen teilnehmenden Märkten und online auf rewe-kartenwelt.de für die aufgeführten Apple-Geschenkkarten und Wertstufen. Ausgenommen sind die 15-€- und 10-250-€-Wertstufe. Artikelabgabe nur in haushaltsüblichen Mengen und nur, solange der Vorrat reicht. Der Coupon ist nur einmalig und nicht nachträglich einlösbar. Für die Einlösung im Markt eCoupon aktivieren und die (mobile) PAYBACK Karte an der Kasse vorlegen. Für die Einlösung auf rewe-kartenwelt.de PAYBACK Kundennummer hinterlegen, eCoupon aktivieren und PAYBACK Punkte erhalten. Es gelten die zusätzlichen AGB.

Wieviel sind 20-fach Payback-Punkte wert?

Für 2 Euro Umsatz erhält ihr 1 PayBack-Punkt. Blicken wir exemplarisch auf die 100 Euro Apple Geschenkkarte. Diese kostet 100 Euro und entspricht 50 Payback-Punkten. Ihr sammelt somit 20x 50 = 1.000 Payback-Punkte. Ein Payback-Punkt entspricht wiederum 1 Cent, so dass die 1.000 Punkte einen Gegenwert von 10 Euro besitzen. Ihr spart somit im übertragenen Sinn 10 Euro beim Kauf der 100 Euro Apple Geschenkkarte. Bei Rewe gab es neulich übrigens eine identische Aktion.

Die Apple Geschenkkarte ist variabel einsetzbar. So könnt ihr unter anderem Apple Produkte, Services, Apps und Spiele bezahlen. Möchtet ihr indirekt ein paar Euros beim Kauf von Apple Produkten und Services sparen, so greift zu.

