Apple verteilt ab sofort die erste Beta von iOS 18.1 an Entwickler. Das Update ist für iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max verfügbar und enthält die ersten Apple Intelligence Funktionen, wie z.B. die Schreibtools, neue Funktionen für Mail und Benachrichtigungen, Upgrades für Fotos und mehr.

Apple Intelligence ist in der Beta-Phase

Die erste Beta-Version von iOS 18.1, iPadOS 18.1 und macOS 15.1 ist für eingetragene Entwickler verfügbar. Es gibt derzeit keine öffentliche Beta von den Updates und es gibt keinen Zeitplan, wann sich das ändern wird.

Sobald das Update erfolgt ist, kann der Zugang zu Apple Intelligence angefordert werden, indem man in den Einstellungen auf das neue Apple Intelligence Menü und dann auf „Auf die Warteliste setzen“ tippt. Sobald der Zugang zur Apple Intelligence Beta freigeschaltet ist, erhält man eine Push-Benachrichtigung.

Diese Funktionen sind in der Beta enthalten

Die neue Beta-Version bietet zwar die ersten Apple Intelligence Funktionen, einige größere KI-Funktionen werden von Apple jedoch noch zurückgehalten. Schauen wir uns zunächst alles an, was in der iOS 18.1 Beta 1 enthalten ist:

Schreib-Tools

Benutzer können jetzt Texte in verschiedenen Apps wie Mail, Notizen, Pages und Apps von Drittanbietern umschreiben, Korrektur lesen und zusammenfassen lassen.

Siri-Verbesserungen

Siri hat ein komplett neues Design mit einem hellen Licht um den Rand des Displays, wenn Siri aktiv ist.

Option zum Umschalten zwischen Text und Sprache für Siri-Interaktionen.

Siri kann Nutzern überall mit ihren Geräten helfen und Fragen dazu beantworten, wie etwas auf iPhone, iPad und Mac funktioniert.

Siri versteht Nutzer, selbst wenn diese sich verhaspeln, und behält bei mehreren Fragen nacheinander den inhaltlichen Zusammenhang.

Reduce Interruptions

Um Nutzern zu helfen, sich auf ihre aktuelle Aufgabe zu konzentrieren, gibt es mit Reduce Interruptions einen neuen Fokus, der nur Mitteilungen zeigt, die sofortige Aufmerksamkeit benötigen – etwa eine Textnachricht über beispielsweise eine frühere Abholung aus der Kita.

Neue Funktionen für Fotos

Bestimmte Fotos können in natürlicher Sprache gesucht werden, wie „Maya beim Skateboarding im Batik-Outfit“ oder „Katie mit Stickern auf ihrem Gesicht.“

Suchen in Videos wird leistungsstärker, mit der Möglichkeit, bestimmte Momente in Videoclips zu finden, damit Nutzer direkt zur relevanten Szene springen können.

Mit Rückblicke kann eine gewünschte Story erstellt werden, indem man einfach eine Beschreibung eingibt. Mit ihrem Verständnis für Sprache und Bilder wählt Apple Intelligence passend zur Beschreibung die besten Fotos und Videos aus und erstellt eine Story mit Kapiteln, basierend auf den Themen, die in den Fotos identifiziert worden sind, und ordnet sie mit eigener Erzählstrecke in einem Film an.

Transkriptionen

Apple Intelligence kann aus einem Transkript eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Punkten erzeugen.

Auf diese Funktionen müssen wir noch warten

Wir wussten bereits, dass Apple Intelligence im Laufe der Zeit schrittweise eingeführt und erweitert wird, wobei bestimmte Funktionen nicht zum Start verfügbar sein werden. Somit fehlen in der ersten Beta einige der auf der WWDC angekündigten Funktionen. Hier ist, was in der ersten Beta von iOS 18.1 noch nicht enthalten ist.

Image Playground

Image Playground bietet eine leistungsstarke Möglichkeit, Apple Intelligence automatisch neue Bilder erstellen zu lassen, und zwar auf eine zugängliche Weise. Es beginnt mit der Auswahl eines Bildstils (Animation, Illustration, Skizze). Von hier aus lässt sich eine Reihe von Bildkonzepten mithilfe der vorhandenen Kategorien wie Accessoires, Themen, Orte und Kostüme erkunden. Im nächsten Schritt wird eine Beschreibung dessen eingegeben, wonach man sucht. Wenn jemand, den man kennt, auf dem Bild zu sehen sein soll, kann die Person aus der Fotosammlung ausgewählt werden. Und voilà, Image Playground erstellt das Bild automatisch.

Genmoji

Genmoji ist eine von der KI unterstützte Funktion, mit der man neue Emoji für den eigenen Gebrauch erstellen lassen kann. Alles, was man tun muss, ist, einzugeben, welche Art von Emoji man gerne hätte. iOS 18 wird dann ein neu erstelltes Emoji zur Verwendung präsentieren.

Priority Notifications

Priority Notifications stellt sicher, dass man die wichtigsten Benachrichtigungen nicht verpasst. Diese Benachrichtigungen werden ganz oben in einem Stapel angezeigt. Außerdem werden die Benachrichtigungen zusammengefasst, sodass man sie schneller durchsehen kann.

Siri

Es fehlen auch einige wichtige Siri-Upgrades wie On-Screen-Awareness. Mit der Funktion erkennt Siri, was auf dem Display angezeigt wird, und kann Inhalte der Nutzer verstehen und im Laufe der Zeit in immer mehr Apps Aktionen mit ihnen ausführen. Wenn zum Beispiel eine Person in Nachrichten eine neue Adresse schickt, kann man sagen „Füge diese Adresse zu meiner Kontaktkarte hinzu“.

Auch In-App-Aktionen werden erst später kommen. Mit Apple Intelligence kann Siri neuen Aktionen in und zwischen Apps von Apple und anderen Anbietern ausführen. Man kann zum Beispiel sagen, „Zeig mir den Artikel über Zikaden von meiner Leseliste“ oder „Schick die Fotos vom Grillen am Samstag an Malia“, und Siri führt diese Anfragen aus.

ChatGPT-Integration

Apple Intelligence ist zwar der Kern der generativen KI-Funktionen in iOS 18, aber Apple wird es Nutzern später auch ermöglichen, ChatGPT-Modelle zu verwenden. Siri ermittelt, ob es sinnvoll ist, Anfragen an ChatGPT weiterzuleiten, und bittet den Benutzer um die Erlaubnis zur Weitergabe. Auf diese Weise kann Siri die Bild- und Textfunktionen von ChatGPT nutzen, ohne zwischen den Tools wechseln zu müssen. Dabei können Nutzer Fragen zu Texten, Dokumenten, Fotos, PDFs und mehr stellen.

