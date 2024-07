Apple hat den gestrigen Abend genutzt, um einen Schwung neuer Updates und Beta-Versionen auf den eigenen Servern zum Download bereitzustellen. Über iOS 17.6, iPadOS 17.6, watchOS 10.6, tvOS 17.6, HomePod Software 17.6 und macOS 14.6 haben wir euch bereits informiert, darüberhinaus hat Apple auch an ältere Geräte gedacht und iOS 15.8.3, iPadOS 15.8.3, iOS 16.7.9, iPadOS 16.7.9, macOS 13.6.8 und macOS 12.7.6 veröffentlicht.

Apple veröffentlicht iOS 15.8.3, iOS 16.7.9, macOS 13.6.8 und macOS 12.7.6 für ältere Geräte

Erfreulicherweise veröffentlicht Apple von Zeit zu Zeit auch Updates für ältere Geräte. Allerdings solltet ihr bei diesen Updates keine neuen Funktionen mehr erwarten. Vielmehr konzentrieren sich die Entwickler mit diesen Updates auf Bugfixes und Leistungsverbesserungen.

So ist es auch im Fall von iOS 15.8.3, iPadOS 15.8.3, iOS 16.7.9, iPadOS 16.7.9, macOS 13.6.8 und macOS 12.7.6. In den Release-Notes spricht Apple ausschließlich von wichtige Sicherheitsupdates. Taucht man ein wenig tiefer in die Materie ein, so zeigt sich, dass Apple mit den genannten Updates allerhand Sicherheitslücken geschlossen hat. Blicken wir exemplarisch auf iOS 16.7.9 sowie iPadOS 16.7.9 und das begleitende Support Dokument. Alleine mit diesen Updates wurden 26 Lücken geschlossen.

Kurzum: Auch wenn die Updates für ältere Apple Geräte keine neuen Funktionen mit sich bringen, können wir euch nur dringend raten, die Updates zu installieren.

