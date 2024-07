Mit Spannung wurde Apples Vision Pro Headset erwartet, das mit seiner AR-Technologie eine neue Generation der immersiven Unterhaltung verspricht. Noch bleibt der große AR-Trend aus, doch Apple gibt sich sichtlich Mühe, das Konzept in Form von immersiven Filmen voranzutreiben. Das Potenzial haben auch das französische Modehaus Balenciaga und der deutsche Hersteller von Luxusgepäck Rimowa entdeckt. So haben die Unternehmen jeweils eine neue immersive App für Vision Pro veröffentlicht, die das Produktsortiment in die eigenen vier Wände bringt.

Rimowas virtuelles Schaufenster

Die neue visionOS App der deutschen Reisegepäckmarke Rimowa ermöglicht es den Nutzern, Koffer in ihrer eigenen Umgebung zu betrachten und individuell zu gestalten. Kunden können die Produkte aus der Nähe betrachten und in Echtzeit mit verschiedenen Farben experimentieren, um das perfekte Produkt für ihren Stil und ihre Räumlichkeiten zu finden. Die App bietet hochauflösende 3D-Modelle der Rimowa-Produkte, mit denen die Nutzer das Design aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten können.

Die Mode-Zeitmaschine von Balenciaga

Die App von Balenciaga geht über das Durchsuchen von Produkten hinaus. Sie bietet zwar eine vertraute Benutzeroberfläche für die Erkundung der Accessoires, des Schmucks und der Düfte der Marke, aber das herausragende Merkmal ist die Möglichkeit, die Spring 25 Show erneut zu besuchen. Nutzer können vergangene Balenciaga-Modeevents durch stereoskopisches Filmmaterial und ein interaktives Lookbook erleben und erhalten so durch ihr Vision Pro Headset eine Perspektive aus der ersten Reihe.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass es sich bei dieser Version nur um die „erste Phase“ seiner Spatial-Computing-App handelt, was darauf hindeutet, dass weitere Updates bevorstehen könnten.

Wachsender Trend in der Modetechnik

Rimowa und Balenciaga sind nicht die Einzigen, die Apple Vision Pro einsetzen. Auch andere Modemarken wie Mytheresa und SYKY haben immersive Apps für die Plattform eingeführt. Die App von Mytheresa bietet virtuelle Reisen in Modemetropolen wie Paris und Capri sowie nahtloses Einkaufen und die Integration von Apple Pay. SYKY bietet einen Blick hinter die Kulissen der Modekreation und ermöglicht es den Nutzern, Designern bei der Arbeit zuzusehen und mehr über den Prozess hinter jedem Produkt zu erfahren.

Die Modemarken haben das Potenzial von Apple Vision Pro offensichtlich erkannt. Nutzer können nun Produkte in ihrem eigenen Raum visualisieren und Modeereignisse auf eine neue Weise erleben. Die Technologie ermöglicht ein interaktiveres und personalisiertes Einkaufserlebnis und schließt die Lücke zwischen dem digitalen Stöbern und dem Besuch im Ladengeschäft.

Es bleibt zu hoffen, dass auch die Unterhaltungsbranche stärker auf Apples erweiterte Realität eingeht. Branchengrößen wie Netflix haben Anfang des Jahres noch die Meinung vertreten, dass Vision Pro „nicht relevant“ genug ist, um die hauseigenen Produkte anzupassen. Immerhin zeigen Apple und Disney, dass mit der Technologie einige beeindruckende immersive Erlebnisse geschaffen werden können, die das Potenzial haben, die Art und Weise, wie wir Unterhaltung konsumieren, grundlegend zu verändern.

